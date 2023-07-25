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Авто

Автопилот и запас хода 1000 км: в Китае готовят стильного конкурента Tesla Model Y (видео)

Nio EC6 2024, Nio EC6 NT2, новый Nio EC6, электромобиль Nio, кроссовер Nio
Фото: CarNewsChina | Nio EC6 появится до конца года

Nio EC6 NT2 — электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. Он оснащен 482-сильной установкой и сможет проехать 1000 км без подзарядки.

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В Китае во время испытаний заметили новый Nio EC6 NT2. Электрический кроссовер должны представить до конца нынешнего года и он будет стоить от 338 000 юаней ($47 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Nio EC6 2024, Nio EC6 NT2, новый Nio EC6, электромобиль Nio, кроссовер Nio Fullscreen
У кроссовера элегантный обтекаемый силуэт
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Nio EC6 NT2 – обтекаемый купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и покатая крыша, а дверные ручки выполнены выдвижными. Авто внешне напоминает Nio EC7, но компактнее и сопоставим по размерам с Tesla Model Y.

Nio EC6 2024, Nio EC6 NT2, новый Nio EC6, электромобиль Nio, кроссовер Nio Fullscreen
Электрокар получил 482-сильную установку
Фото: CarNewsChina

Размеры Nio EC6 NT2:

  • длина – 4849 мм;
  • ширина – 1995 мм;
  • высота – 1697 мм;
  • колесная база – 2915 мм.
Nio EC6 2024, Nio EC6 NT2, новый Nio EC6, электромобиль Nio, кроссовер Nio Fullscreen
Запас хода электромобиля достигает 1000 км
Фото: CarNewsChina

Салон Nio EC6 NT2 не рассекречен, но стали известны его характеристики. Китайский электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 482 л. с., а его максимальную скорость ограничат на 200 км/ч.

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Со старта на выбор предложат батареи на 75 и 100 кВт∙ч, а позже появится "дальнобойный" вариант емкостью 150 кВт∙ч, способный проехать около 1000 км без подзарядки.

Батарея выполнена быстросъемной, то есть можно заехать на специальную станцию, поменять ее и продолжить путешествие, не подзаряжаюсь. Еще одной особенностью Nio EC6 NT2 станет автопилот.

Ранее Фокус сообщал, что Nio презентовали новый электрокроссовер для Европы.

Также мы писали, что BYD и Mercedes совместно разработали кроссовер.