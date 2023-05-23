Яркий дизайн и богатое оснащение: китайцы рассекретили электрокроссовер для Европы (фото)

Nio ES6 сможет проехать около 700 км на одном заряде в топовой версии. Также электрокроссовер получил несколько уникальных особенностей, включая сиденья Queen второго поколения.

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В Китае показали серийную версию электрического кроссовера Nio ES6 (EL6 в Европе). Модель отличается стильным дизайном и большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Поставки Nio ES6 в Китае начнутся уже с 25 мая. Модель получила несколько уникальных особенностей.

Спереди расположена раздельная оптика. Сверху установлены узкие ходовые огни, а ниже — фары. Задняя часть электрокроссовера выполнена лаконично. Фонари соединены светодиодной полосой.

Задние фонари соединены в один блок Фото: NIO

Габариты Nio ES6 2023:

длина — 4854 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1703 мм;

колесная база — 2915 мм.

Nio ES6 оснащен сиденьями Queen второго поколения. Также это первый автомобиль с новейшей информационно-развлекательной системой Banyan 2.0.

Внутри установлены два больших дисплея Фото: NIO

Переднее пассажирское сиденье можно легко откинуть до лежачего положения. Для этого достаточно воспользоваться специальной функцией на центральном экране управления. Пассажирам также доступны восемь массажных программ.

Переднее пассажирское сиденье можно откинуть на 160 градусов Фото: NIO

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Nio ES6 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 482 л.с. и 700 Нм крутящего момента. На выбор доступны аккумуляторы емкостью 75, 100 и 150 кВт⋅ч. Ожидается, что топовый вариант обеспечит запас хода около 700 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что китайская компания Nio презентовала новый электрокроссовер EC7.