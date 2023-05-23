Яскравий дизайн та багате оснащення: китайці розсекретили електрокросовер для Європи (фото)

Nio ES6 зможе проїхати близько 700 км на одному заряді у топовій версії. Також електрокросовер отримав кілька унікальних особливостей, включаючи сидіння Queen другого покоління.

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У Китаї показали серійну версію електричного кросовера Nio ES6 (EL6 у Європі). Модель відрізняється стильним дизайном та великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Постачання Nio ES6 у Китаї розпочнуться вже з 25 травня. Модель отримала кілька унікальних особливостей.

Попереду розташована роздільна оптика. Зверху встановлені вузькі ходові вогні, а нижче — фари. Задня частина електрокросовера виконана лаконічно. Ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: NIO

Габарити Nio ES6 2023:

довжина — 4854 мм;

ширина — 1995 мм;

висота — 1703 мм;

колісна база — 2915 мм.

Nio ES6 оснащений сидіннями Queen другого покоління. Також це перший автомобіль з новітньою інформаційно-розважальною системою Banyan 2.0.

Усередині встановлені два великі дисплеї Фото: NIO

Переднє пасажирське сидіння можна легко відкинути до лежачого положення. Для цього достатньо скористатися спеціальною функцією на центральному екрані керування. У пасажирів також є вісім масажних програм.

Переднє пасажирське сидіння можна відкинути на 160 градусів Фото: NIO

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Nio ES6 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 482 к.с. і 700 Нм обертального моменту. На вибір доступні акумулятори місткістю 75, 100 та 150 кВт⋅год. Очікується, що топовий варіант забезпечить запас ходу близько 700 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що китайська компанія Nio презентувала новий електрокросовер EC7.