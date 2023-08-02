Карбоновий кузов і "механіка": спорткар Porsche 911 отримав ювілейну версію (фото)

Porsche 911 S/T є найлегшим у лінійці спорткара. Новинка оснащена 525-сильним двигуном і здатна розганятися до сотні всього за 3,5 секунди.

Porsche представили особливу версію свого культового спорткара 911 S/T. Вона присвячена 60-річчю моделі та має кілька унікальних особливостей. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Porsche 911 S/T є найлегшим у лінійці спорткара завдяки кузову з вуглецевого волокна. Його вага становить лише 1386 кг.

Ювілейна модель вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. На вибір буде запропоновано кілька варіантів забарвлення кузова.

Porsche 911 S/T буде доступний у кількох кольорах Фото: Porsche

Також спорткар отримав нові колісні диски з магнієвого сплаву. Вони будуть доступні в декількох кольорах.

Porsche 911 S/T оснащений кузовним обвісом від модифікації GT3 Touring. Він виділяється відсутністю масивного антикрила ззаду, на відміну від версій GT3 і GT3 RS.

Ззаду відсутнє масивне антикрило Фото: Porsche

Покупці можуть вибрати гоночний номер від 0 до 99, який буде нанесено на бічну частину кузова. Позначення моделі виконано в золотому кольорі.

Клієнти можуть вибрати гоночний номер, який з'явиться на бічній частині кузова Фото: Porsche

Також новинка отримала переналаштовану підвіску. Це дало змогу зробити спорткар більш маневреним.

Під капотом розташований 4,0-літровий атмосферний опозитний двигун потужністю 525 к.с. і 465 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

В інтер'єрі також є кілька унікальних елементів. Серед них ківшеподібні сидіння з вуглецевого волокна, оббиті тканиною і шкірою в класичному стилі. Крім цього спорткар отримав унікальне оформлення приладової панелі в ретростилі.

В інтер'єрі є кілька унікальних елементів Фото: Porsche

Загалом буде побудовано 1963 екземпляри Porsche 911 S/T. Вартість спорткара становить $290 000.

Раніше Фокус розповів, що Porsche представили незвичайний одномісний спорткар з відкритим верхом Vision 357 Speedster.