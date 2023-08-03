Porsche 911 і Tesla Model X порівняли в заїзді по прямій (відео)

Блогери так і не змогли визначити переможця цих перегонів і надали таку можливість глядачам. Обидва автомобілі виявилися дуже швидкими на прямій.

Блогери влаштували драг-рейсинг між спорткаром Porsche 911 Turbo S і електрокросовером Tesla Model X Plaid. Попри різницю в класі, обидва авто виявилися гідними суперниками. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Porsche 911 Turbo S є найшвидшою модифікацією спорткара на прямій. Проте топова версія Tesla Model X Plaid також може похвалитися разючою динамікою розгону.

Porsche 911 Turbo S оснащений 3,8-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 650 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,7 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Tesla Model X Plaid приводять у рух три електромотори, які видають потужність 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту. Електрокросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,6 секунди.

У першому заїзді з місця обидва автомобілі стартували майже однаково. Попри це електрокросовер Tesla Model X Plaid зміг вирватися вперед і фінішував першим.

У другому заїзді з місця Porsche 911 Turbo S зміг стартувати краще. Цього разу німецький спорткар здобув перемогу.

У заїзді з наскоку Tesla Model X Plaid зміг приїхати до фінішу першим. Проте блогерам було важко визначити переможця.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між усіма легковими електромобілями Tesla.