Як підготуватися до іспиту з водіння: поради для новачків

Експерти назвали кілька ефективних методів, які допоможуть вам краще підготуватися до іспиту з водіння. Серед них є кілька нетрадиційних способів.

В Україні скасували обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів на водійське посвідчення. Проте для успішного проходження все ще потрібні певні зусилля. Фокус розповість, як правильно підготуватися до теоретичної та практичної частин іспиту з водіння.

Незабаром українці зможуть не відвідувати автошколи під час навчання водіння. Це дасть змогу самостійно вивчати ПДР перед складанням теоретичної частини іспиту з водіння.

Попри це до іспитів з водіння слід готуватися заздалегідь. Для цього є кілька ефективних способів.

Важливо В Україні дозволили складати іспити на права необмежену кількість разів

Як підготуватися до теоретичної частини іспиту з водіння?

Підготовка до теоретичної частини іспиту з водіння вимагає певних зусиль Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Вивчення ПДР в автошколі

Найпростішим способом вивчення ПДР є автошкола. Проте недостатньо просто відвідувати навчальний заклад.

Поради щодо вивчення ПДР в автошколі:

Не бійтеся ставити будь-які запитання, які вас цікавлять. Якщо під час лекції це зробити незручно, підійдіть до викладача після заняття.

Конспектуйте всі лекції в автошколі. Так ви зможете повторити вивчений матеріал вдома.

Регулярно проходьте тести з теоретичної частини іспиту в інтернеті. Це допоможе вам закріпити вивчений матеріал.

Заглиблюйтеся у вивчення тих питань, які не до кінця вам зрозумілі. Просте "заучування" не допоможе вам засвоїти весь навчальний матеріал.

Додатки для вивчення ПДР:

Правила водіння

У додатку Driving Rules можна вивчати ПДР за методом Лейтнера Фото: Скриншот

Додаток Driving Rules містить 2307 офіційних екзаменаційних запитань, які повністю відповідають базі офіційних тестів іспиту, затверджених Головним сервісним центром МВС. Крім цього до них прикріплено понад 1600 ілюстрацій для наочності.

Головною особливістю додатка є наявність підготовки за методом Лейтнера. Він передбачає інтервальне повторення матеріалу під час навчання. Так учневі простіше запам'ятати всі екзаменаційні запитання та відповіді на них.

Завантажити для iOS/iPadOS.

Завантажити для Android.

"Дорожні знаки 2023 Україна"

Додаток "Дорожні знаки 2023 Україна" містить усі дорожні знаки в Україні Фото: Скриншот

У додатку "Дорожні знаки 2023 Україна" зібрані всі знаки, які можна зустріти на дорогах України. Щоб їх було простіше запам'ятати, передбачено режим навчання, який розділений на білети.

Завантажити для iOS/iPadOS.

Завантажити для Android.

"Офіційні Тести ПДР України"

У додатку міститься понад 2000 запитань із коментарями від викладачів автошкіл Фото: Скриншот

Додаток "Офіційні Тести ПДР України" включає всі офіційні державні тести з ПДР для підготовки до теоретичного іспиту. У додатку можна знайти всю актуальну інформацію та 3D-ілюстрації.

Загалом у додатку міститься понад 2000 запитань із коментарями від викладачів автошкіл. Також ви можете поставити будь-яке запитання та отримати відповідь від кваліфікованих фахівців.

Завантажити для iOS/iPadOS.

Завантажити для Android.

Як не припускатися помилок під час складання теоретичної частини іспиту з водіння?

Багато кандидатів у водії бояться припуститися помилок під час складання теоретичної частини іспиту з водіння. Цього також можна уникнути.

Постарайтеся не поспішати й уважно прочитайте зміст квитка. Навіть якщо відповідь здається вам очевидною, варто перечитати запитання, щоб остаточно переконатися у своїй правоті.

Також не варто забувати про обмеження за часом. Тому спершу відповідайте одразу на ті екзаменаційні запитання, які не викликають у вас жодних сумнівів.

Навіть якщо якесь питання здасться вам незрозумілим, це не критична проблема. Спробуйте увімкнути логічне мислення.

Як підготуватися до практичної частини іспиту з водіння?

Є кілька способів краще підготуватися до практичної частини іспиту з водіння Фото: Скріншот з відео на YouTube-каналі ДТРК МІСТО

Відеоігри та навчальні програми

Деяким людям складно зрозуміти, як поводиться автомобіль на дорозі. Щоб це виправити, можна попрактикуватися у водінні у відеоіграх або спеціальних програмах, які імітують водіння містом.

Спробуйте поїздити містом, дотримуючись ПДР і відзначаючи всі свої помилки, якщо вони виникнуть. Так вам буде простіше зорієнтуватися під час іспиту.

Найкращого результату можна досягти з використанням ігрових рулів. Проте варто зазначити, що вони коштують недешево.

Додаткові тренування

Закони не дозволяють керувати автомобілем самостійно особам, у яких немає водійського посвідчення необхідної категорії. Також автомобіль має бути оснащений додатковими педалями, передбаченими для інструктора.

Ви можете додатково навчатися керувати автомобілем з інструктором за домовленістю. Це дозволить вам краще підготуватися до практичної частини іспиту.

Виберіть правильний сезон для навчання

Навчання керувати автомобілем в літній сезон може здатися найкращим варіантом, але експерти з водіння не згодні з цим. Річ у тім, що восени та взимку їздити стає важче, що дасть змогу водіям-початківцям краще підготуватися.

Поради щодо успішного складання практичної частини іспиту з водіння:

постарайтеся впоратися з хвилюванням;

будьте ввічливі з екзаменатором;

добре виспіться перед іспитом;

пристебніться ременем безпеки перед початком руху і попросіть екзаменатора зробити те саме;

не виконуйте вказівки екзаменатора, які суперечать ПДР;

уважно стежте за дорожніми вказівниками.

Раніше Фокус писав, що в Головному сервісному центрі МВС поділилися, який відсоток учнів складають оновлені іспити на права з першої спроби.