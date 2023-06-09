У МВС розповіли, скільки учнів складають іспити на права з першої спроби
З 1 червня іспити на водійське посвідчення проводяться за новими правилами. Пілотний проєкт запустили у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях.
У Головному сервісному центрі МВС поділилися, який відсоток учнів складають оновлені іспити на водійське посвідчення з першої спроби. Пілотний проєкт уже запущено у чотирьох областях України. Про це повідомили на сайті відомства.
За перший тиждень роботи пілотного проєкту лише 23% учнів склали теоретичну частину іспитів з водіння. При цьому практичну частину успішно завершили з першої спроби 36% осіб.
Нагадаємо, що у всіх класах, де проводять іспити, встановили камери із записом звуку, круговим оглядом та ідентифікацією обличчя з технологією FACE ID. Камери також знаходяться в автомобілях і автоматично надсилають відео на сервер.
Проєкт запущено у наступних населених пунктах:
- Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;
- Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав;
- Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;
- Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.
З 1 по 7 червня теоретичні іспити складали 2524 рази. Екзаменатори приймали практичні іспити 2652 рази.
Відомо, що 1384 учні обрали для складання практичного іспиту автомобілі навчального закладу. Ще 634 кандидати у водії обрали транспортні засоби сервісного центру МВС.
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