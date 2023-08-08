Новий кабріолет Maserati GranCabrio 2024 розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

Новий Maserati GranCabrio 2024 буде доступний у трьох версіях — Modena, Trofeo та Folgore. Найшвидша модифікація оснащена електричною установкою на 750 сил.

Новий Maserati GranCabrio 2024 помітили на дорогах без камуфляжу. Прем'єра кабріолета відбудеться під час автомобільного тижня в Монтереї, який пройде з 11 по 20 серпня. Про це розповіли на сайті Motor1.

Прототип, який був помічений під час тестів, пофарбований у темно-сріблястий колір. Найімовірніше, його використовували для рекламних знімків.

Прототип Maserati GranCabrio Trofeo 2024 пофарбований у темно-сріблястий колір Фото: Motor1.com

Кабріолет заснований на спорткарі GranTurismo. Моделі мають схожий дизайн, але відрізняються типом кузова. Також Maserati GranCabrio отримав довшу задню частину, щоб вмістити складний дах.

Новинка вирізняється м'яким складним дахом Фото: Motor1.com

Тестовий прототип виконаний у версії Trofeo. Емблему з позначенням модифікації можна помітити над вентиляційними отворами передніх крил.

Maserati GranCabrio Trofeo оснастять 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 550 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме приблизно 3,6 секунди.

Також наприкінці 2023 року дебютує електричний Maserati GranCabrio Folgore. Цю версію оснастять трьома електромоторами сумарною потужністю 750 к.с. і 1350 Нм крутного моменту.

Ціни на Maserati GranTurismo в модифікації Modena починаються від 174 000 доларів. Кабріолет GranCabrio буде трохи дорожчим.

Раніше Фокус писав, що на Тижні дизайну в Мілані Maserati представили три ексклюзивні версії спорткара GranTurismo.