ТОП-10 найкращих компактних кросоверів 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових компактних кросоверів. Більшість з цих моделей пропонують високий рівень практичності та низьку витрату пального.

Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери, які зараз доступні на ринку. Вони виділили 10 моделей, які мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Компактні кросовери мають великий попит у Європі. Такі автомобілі дешевші за великі позашляховики та мають низьку витрату пального.

До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Усі ці авто можна купити новими у 2023 році.

Топ 10 найкращих компактних кросоверів 2023 року:

10. Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross вирізняється високим рівнем надійності Фото: Toyota

Toyota Yaris Cross має високий рівень надійності. Крім цього кросовер дешевий в обслуговуванні та пропонує низьку витрату палива.

Плюси:

низька витрата палива;

зручні сидіння;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

гучні двигуни;

неприємна керованість.

9. Audi Q2

Audi Q2 пропонує високий рівень комфорту Фото: Audi

Audi Q2 попри свої компактні габарити пропонує високий рівень комфорту. Також модель має один із найкращих інтер'єрів у своєму класі.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

висока якість збірки;

повільно дешевшає.

Мінуси:

висока вартість;

не найпрактичніший інтер'єр;

жорстка підвіска.

8. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross пропонує високий рівень практичності Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross пропонує все, що потрібно покупцям компактних кросоверів. Це практичний та економний автомобіль із симпатичним дизайном.

Плюси:

просторий інтер'єр;

високий рівень безпеки;

приємна керованість.

Мінуси:

висока вартість;

дешеві матеріали в інтер'єрі.

7. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq доступний з економними двигунами Фото: Skoda

Skoda Kamiq вирізняється приємною керованістю і практичним інтер'єром. Також цей кросовер доступний з економними двигунами.

Плюси:

багато місця на задньому ряду сидінь;

місткий багажник;

комфортна підвіска.

Мінуси:

мало налаштувань задніх сидінь;

небагате оснащення;

низька посадка водія.

6. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo пропонує стильний дизайн Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo відрізняється високим рівнем практичності та стильним дизайном. Крім цього у кросовера дуже комфортна підвіска.

Плюси:

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр;

низька вартість обслуговування.

Мінуси:

неприємна керованість;

дешеві матеріали в інтер'єрі;

мало регулювань сидінь.

5. Skoda Karoq

Skoda Karoq має комфортну підвіску Фото: Skoda

Skoda Karoq пропонує максимум від того, що доступно в сегменті компактних кросоверів. Модель вирізняється багатим оснащенням і красивим інтер'єром.

Плюси:

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр;

красивий інтер'єр.

Мінуси:

неприємна керованість;

немає регульованого багажника;

немає гібридних модифікацій.

4. Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque розкішніший за своїх конкурентів Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque виводить розкіш у сегменті компактних кросоверів на новий рівень. Усередині автомобіль відчувається помітно більшим, ніж є насправді.

Плюси:

зручна посадка водія;

багате оснащення;

повільно дешевшає.

Мінуси:

немісткий багажник;

висока витрата палива;

низький рівень надійності.

3. Розумний №1

Smart #1 сильно відрізняється від попередніх моделей бренду Фото: Mercedes-Benz

Новий електрокросовер Smart #1 пропонує гідний запас ходу і потужну силову установку. Також у цього кросовера є продуманий інтер'єр.

Плюси:

потужна силова установка;

якісний інтер'єр;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

немісткий багажник;

жорстка підвіска;

висока вартість.

2. Ford Puma

Ford Puma має найкращу керованість у своєму класі Фото: Ford

Ford Puma вирізняється дуже приємною керованістю. Цей кросовер також пропонує низьку витрату палива і великий багажник.

Плюси:

приємна керованість;

низька витрата палива;

місткий багажник.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

погана кругова оглядовість;

погана шумоізоляція.

1. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc став лідером у цьому рейтингу Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc має безліч переваг перед конкурентами. Цей практичний і комфортний кросовер із великим багажником.

Плюси:

комфортна підвіска;

зручна посадка водія;

місткий багажник.

Мінуси:

незручне сенсорне управління;

висока вартість топових версій;

неприємна керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом.