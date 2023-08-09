Які автомобілі найчастіше викрадають в Україні: найпопулярніші моделі

Злочинці найчастіше вибирають бюджетні та масові автомобілі. Проте кількість таких злочинів у 2023 році сильно скоротилася.

В Україні 2023 року помітно знизилася кількість викрадень автомобілів. Загалом за останні три роки було зафіксовано понад 14,2 тисячі таких злочинів. Про це розповіли на сайті Опендатабот.

Найнебезпечнішими регіонами за автовикраденнями стали Донецька, Луганська та Запорізька області. Там за три роки викрали 2663, 1906 і 1454 авто відповідно.

У 2022 році стався пік викрадень автомобілів. Тоді з січня по червень сталося 7907 таких злочинів.

Загалом у 2023 році за шість місяців викрали 809 автомобілів. Найменше таких злочинів зафіксовано в Івано-Франківській області.

Автомобілі ВАЗ викрадають частіше за інші Фото: Pexels

Які автомобілі найчастіше викрадали у 2023 році:

ВАЗ — 135 авто. Mercedes-Benz — 41 авто. ГАЗ — 34 авто. Volkswagen — 32 авто. Renault — 25 авто. ЗАЗ — 19 авто. Hyundai — 18 авто. Nissan — 18 авто. Toyota — 17 авто.

Найпопулярнішими моделями автомобілів серед автовикрадачів у 2023 році стали ВАЗ-2107, 21063 і 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 таких авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді сталося зухвале викрадення елітних автомобілів на $1 млн.