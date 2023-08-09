На варті порядку: новітній електрокросовер Chevrolet отримав незвичайну версію (фото)

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle отримав безліч поліпшень, які роблять його ефективним у боротьбі зі злочинністю. Усередині з'явилися радіотехніка та комп'ютери.

Новий електрокросовер Chevrolet Blazer EV отримав версію Police Pursuit Vehicle. Вона призначена для поліцейських і має безліч поліпшень. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

Найпомітнішими змінами Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle стали поліцейські проблискові маячки на даху. Також з'явилася додаткова світлотехніка.

Спереду розмістили кенгурятник, який стане в пригоді при тарані автомобілів злочинців. Також кросовер отримав нові колеса з товстими шинами, які захищені від проколу.

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle здатний проїхати до 402 км на одному заряді. Лише за 10 хвилин можна поповнити запас ходу на 114 км.

Усередині з'явилися радіотехніка та комп'ютери. Електромобіль може працювати від 20 до 50 годин без підзарядки.

У салоні з'явилися радіотехніка та комп'ютери Фото: General Motors

Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 498 к.с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в США поліцейські пересідають на електрокросовери Tesla Model Y.