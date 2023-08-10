У Києві помітили культовий американський спорткар 90-х (фото)

Chevrolet Camaro Z28 третього покоління оснащений 5,7-літровим V8 на 275 к. с. і розганяється до 100 км/год за 5,9 с. Дах купе виконано знімним.

У центрі Києва сфотографували знаменитий Chevrolet Camaro 1994 року. Культове американське авто є рідкістю на наших дорогах. Знімки спорткара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Camaro — культова американська модель, що випускається з 1967 року. Конкретно цей автомобіль належить до четвертого покоління моделі, яке виробляли з 1993 по 2002 роки. Воно було доволі масовим, але такий Camaro здебільшого продавали в Північній Америці і не постачали в Європу.

Chevrolet Camaro четвертої генерації відрізняється обтічним дизайном і витягнутим силуетом з довгим капотом. У цього купе знімний дах, який був опцією для Camaro в ті роки (такий кузов називається купе-тарга).

На фото потрапив Chevrolet Camaro Z28 — топовий варіант моделі в 1994 році. Він оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 275 к.с. і комплектувався 6-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 243 км/год.

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