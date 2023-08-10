В Україні помітили рідкісний Land Rover Defender: було випущено 600 таких авто (фото)

Land Rover Defender 110 Adventure Edition оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 122 сил. Ця версія має безліч відмінностей від стандартного позашляховика.

У Києві помітили лімітований позашляховик Land Rover Defender 110 Adventure Edition 2015 року випуску. Загалом було випущено тільки 600 таких авто. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Land Rover Defender 110 Adventure Edition має безліч відмінностей від стандартного позашляховика. Ця версія отримала унікальне оформлення екстер'єру, включно з капотом, дахом і колісними арками чорного кольору.

Land Rover Defender 110 Adventure Edition вирізняється чорними ацентами на кузові Фото: Topcars UA

Автомобіль підготовлений до бездоріжжя. На Land Rover Defender 110 Adventure Edition встановлено посилену підвіску та шноркель, який дає змогу проїжджати через брід.

Помічений позашляховик пофарбований у білий колір. На передньому крилі є опціональний логотип "110".

Land Rover Defender 110 Adventure Edition оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 122 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 15,8 секунди. Максимальна швидкість становить 145 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн JLR має намір розширити лінійку Land Rover Defender.