Багате оснащення та заводське ГБО: представлено найдешевший мінівен Toyota (фото)

Новий мінівен Toyota Rumion буде доступний у двох версіях з бензиновим двигуном і ГБО. Очікується, що початкова ціна становитиме близько $11 000.

В Індії представили новий компактний мінівен Toyota Rumion 2024. Модель отримала багате оснащення та буде доступна із заводським ГБО. Про це повідомили на сайті Autocar India.

Нова Toyota Rumion має стриманий дизайн. Спереду розміщені невелика решітка радіатора та довгасті фари.

Toyota Rumion отримала стриманий дизайн Фото: Toyota

На кузові є кілька хромованих деталей. Загалом на вибір запропонують кілька комплектацій мінівена.

Toyota Rumion побудована на базі моделі Maruti Suzuki Ertiga. Головні відмінності між автомобілями полягають у зовнішньому вигляді.

Інтер'єр мінівена розрахований на сім посадкових місць. Всередині можна знайти пластикове оздоблення зі вставками під дерево.

У список оснащення входять аудіосистема Arkamys Surround Sense, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, управління звуком на рульовому колесі, а також підключення через USB. Крім цього новинка отримала систему Toyota i-Connect, яка пропонує дистанційне керування клімат-контролем, блокуванням/розблокуванням дверей, аварійною сигналізацією і фарами.

Toyota Rumion отримав аналогову приладову панель. По центру розташований 7-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей.

В інтер'єрі є оздоблення під дерево Фото: Toyota

Toyota Rumion запропонують із 1,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 103 к.с. Також новинку запропонують із заводським комплектом CNG, який видає потужність 88 к.с. і 121,5 Нм крутного моменту. Вони працюють у парі з 5-ступінчастою механічною або 6-ступінчастою автоматичною коробками передач.

Витрата палива бензинової версії становить 4,9 літра на 100 км. Модифікація з ГБО витрачає 3,8 літра палива на 100 км.

Вартість новинки офіційно не розкривається. Очікується, що початкова ціна складе близько $11 000.

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