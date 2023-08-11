Porsche винайшли інноваційний глушник для поліпшення аеродинаміки авто (фото)

Глушник також одночасно виконуватиме роль заднього дифузора. Це позитивно позначиться на загальній аеродинаміці автомобіля.

Porsche подали заявку на патент глушника вихлопної системи, який здатний поліпшити аеродинаміку авто. Ця технологія може з'явитися на спорткарі 911 наступного покоління. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У патенті описується конструкція глушника, який одночасно виконуватиме роль заднього дифузора. Для цього він отримає аеродинамічну форму.

За задумом, глушник оснастять елементом, який направлятиме повітря. Завдяки цьому можна буде вплинути на притискну силу спорткара. Елементи повітропроводу можуть регулюватися вручну або автоматично.

Глушник зможе направляти повітря Фото: DPMA

Глушник, розроблений Porsche, матиме заглиблення або підвищення, призначені для обтічного спрямування повітряного потоку в області днища авто до задньої частини. Таку технологію можна застосувати на різних вихлопних системах.

Ця технологія поки що перебуває на ранньому етапі проєктування. Інженерам належить розв'язати багато проблем, які можуть виникнути під час виробництва.

Раніше Фокус писав, що Honda запатентувала незвичайні спіральні вихлопні труби, які підвищують ефективність двигуна.