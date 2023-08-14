У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів
Ринок нових автомобілів в Україні продовжує відновлюватися до довоєнного рівня. Українці віддають перевагу недорогим кросоверам.
В Україні за липень купили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найбільші регіональні ринки за минулий місяць. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Київ, Дніпропетровська та Київська області стали найбільшими ринками нових автомобілів в Україні за липень. За ними розташувалися Одеська та Харківська області.
Ці ринки забезпечили 60% продажів нових легкових автомобілів в Україні за минулий місяць. Експерти зазначили, що ринок продовжує відновлюватися до довоєнного рівня.
Топ 5 регіонів з продажу нових авто за липень:
- Київ — 1756 авто.
- Дніпропетровська область — 406 авто.
- Київська область — 394 авто.
- Одеська область — 310 авто.
- Харківська область — 297 авто.
Найпопулярнішою моделлю в Києві та Київській області за липень став кросовер Toyota RAV4. Лідером у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях став Renault Duster.
Раніше Фокус писав, що в Україні подорожчала вартість реєстрації автомобілів.
Також ми повідомляли, що за липень в Україну з Китаю імпортували 924 легкових автомобілі.