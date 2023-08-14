Старий 922-сильний спорткар Honda порівняли з суперкаром Porsche на прямій (відео)

Honda Integra Type R оснастили 922-сильним двигуном і системою повного приводу. Обидва автомобілі виявилися гідними суперниками один для одного.

Блогери влаштували драг-рейсинг між спорткаром Honda Integra Type R і суперкаром Porsche 918 Spyder. Японське купе отримало безліч доопрацювань, що дало змогу зрівняти шанси. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Honda Integra Type R є зарядженою версією недорогого японського купе Integra. Спочатку автомобіль оснащувався 200-сильним двигуном і переднім приводом.

Porsche 918 Spyder оснащений гібридною силовою установкою з 4,6-літровим атмосферним двигуном V8 і двома електромоторами сумарною потужністю 887 к.с. і 1280 Нм обертального моменту. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди та розвивати швидкість до 345 км/год.

Honda Integra Type R отримав доопрацьований 2,0-літровий турбований двигун потужністю 922 к.с. Спорткар отримав систему повного приводу, секвентальну коробку передач і деякі інші поліпшення.

У першому заїзді з наскоку обидва авто стартували майже однаково, але Porsche 918 Spyder все ж вдалося здобути перемогу. Honda Integra Type R майже наздогнала німецький суперкар перед фінішем.

У другому заїзді Honda Integra Type R впевнено вирвалася вперед. Тепер Porsche 918 Spyder посів друге місце.

У третьому заїзді першим до фінішу знову приїхав Porsche 918 Spyder. За підсумками четвертого заїзду переможцем стала Honda Integra Type R.

Блогери заявили, що обидва автомобілі мають схожі характеристики. Саме тому визначити переможця в цих перегонах неможливо.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між позашляховими суперкарами Lamborghini Huracan Sterrato і Porsche 911 Dakar.