Люкс із 70-х: у старому гаражі виявлено покинутим знамените американське авто (фото)

Buick Riviera 1973 року непогано зберігся, але потребує заміни внутрішнього оздоблення. Розкішне купе оснащене величезним 7,5-літровим V8.

У США виявлено добре збережений Buick Riviera 1973 року. За півстоліття він проїхав лише 33 000 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

У купе авангардний дизайн задньої частини Фото: autoevolution.com

Більшу частину часу купе Buick Riviera простояло в опалювальному гаражі, тому доволі непогано збереглося. На його лакофарбовому покритті видно незначні пошкодження, але, загалом, воно в хорошому стані.

Шкіряне оздоблення салону потребує заміни Фото: autoevolution.com

Ремонту потребує передній бампер, що злетів із кріплень. Крім того, у Buick Riviera розірване шкіряне оздоблення на сидіннях — його необхідно замінити.

Під капотом Buick Riviera встановлено величезний 7,5-літровий V8. Спочатку в 1971 році він розвивав 315 к. с., але до 1973 року через нові еко-норми потужність знизили до 250 к. с. З 3-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 9 с, а максимальна швидкість становить 203 км/год.

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Buick Riviera приваблює елегантним дизайном з довгим капотом і звуженою задньою частиною. Розкішне купе багато оснащене — кондиціонер, підсилювач керма, радіо, круїз-контроль, електроприводи сидінь і склопідйомників.

Раніше Фокус повідомляв, що пізніший Buick Riviera 90-х виявили покинутим у Києві.

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