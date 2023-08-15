У США безпілотні таксі утворили великі затори через збій у системі (відео)

Безпілотні таксі перекрили проїзди кількома вулицями Сан-Франциско. Місцеві жителі незадоволені тим, що компанія отримала дозвіл на цілодобову роботу своїх автомобілів.

У Сан-Франциско безпілотні таксі Cruise заблокували кілька вулиць через помилку в системі. Компанія вже попросила публічні вибачення за незручності. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Компанія Cruise нещодавно отримала дозвіл на цілодобову роботу своїх безпілотних таксі у всіх районах Сан-Франциско. Багато місцевих жителів і частина міської влади виступали проти цього рішення.

Кілька автомобілів Cruise зупинилися на Грант-авеню. Це вулиця з одностороннім рухом, тому незабаром після цього утворився великий затор і водіям довелося їхати іншою вулицею.

Також безпілотні таксі перекрили проїзди по Коламбус-авеню та Вальєхо-стріт. Водії-оператори намагалися виправити ситуацію, але керування автомобілями було недоступне через перевантаження стільникової мережі.

У Cruise попросили вибачення перед жителями Сан-Франциско та пообіцяли розслідувати інцидент. У компанії заявили, що збираються створити власну мережу стільникового зв'язку, щоб водії-оператори завжди мали доступ до автомобілів.

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Комісія з комунальних підприємств Каліфорнії проголосувала за дозвіл Cruise та Waymo розширити свої послуги по всьому Сан-Франциско. Міська влада виступала проти цього рішення, вважаючи технологію недосконалою.

Кілька місяців тому в інтернеті з'явилася група користувачів Safe Street Rebel. Ці люди борються з безпілотними автомобілями Cruise, які активно тестуються на вулицях Сан-Франциско.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сан-Франциско два безпілотних таксі Cruise заблокували проїзд вулицею через негоду.