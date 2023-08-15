Пікап Ford F-150 Raptor відтворили з дерева: на ньому можна їздити (відео)

Пікап отримав робочу світлотехніку та дерев'яний інтер'єр. На такому незвичайному автомобілі навіть можна перевозити вантаж.

Умілець з В'єтнаму Туонг Ван Дао створив дерев'яну копію зарядженого пікапа Ford F-150 Raptor. Він може їздити самостійно, а також відкривати капот і багажник. Відео опублікували на YouTube-каналі ND — Woodworking Art.

Майстер відтворив пікап з дерева для свого тестя. Він використовував старий велосипед як повсякденний транспорт, тому чоловік вирішив створити дешеве та практичне авто самостійно.

Туонг Ван Дао часто створює різні транспортні засоби з дерева. Його роботи вирізняються великою увагою до деталей і точністю опрацювання.

Усе починається зі створення сталевого шасі. Умілець додав пружини, які роблять їзду по дорозі м'якшою.

Пікап побудований навколо сталевого шасі Фото: Скриншот

Під капотом розташований електромотор потужністю 3,4 к.с. Він живиться від невеликої акумуляторної батареї та може проїхати близько 150 км на одному заряді.

Всередині розташована копія інтер'єру оригінального пікапа Фото: Скриншот

Майстер використовує оригінальні креслення пікапа Ford F-150 Raptor, щоб точно відтворити його з дерева. За допомогою бензопили він обрізає зайву деревину, а потім надає правильної форми деталям, використовуючи шліфувальну машину.

Автомобіль отримав інтер'єр у стилі оригінального пікапа та робочу світлотехніку. Для захисту деревини майстер наносить три шари фарби.

Раніше Фокус розповів, що умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію концепту Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для свого сина.