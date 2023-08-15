Кросовер Volvo XC60 отримав особливу "затемнену" версію (фото)

Volvo XC60 Black Edition надійде в продаж за ціною від 57 500 доларів. Новий пакет доступний тільки для кросовера в комплектації Ultimate.

Volvo представили особливу версію Black Edition для кросовера XC60. Вона відрізняється новим "затемненим" оздобленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Пакет Black Edition доступний тільки для топової комплектації Ultimate. Він забарвлює кросовер у колір Onyx Black, а також затемнює всі зовнішні деталі, включно з фірмовим логотипом Volvo.

Усіх хромованих елементів екстер'єру позбулися Фото: Volvo

Також Volvo XC60 Black Edition отримав нові 21-дюймові колісні диски, які пофарбовані в чорний колір High Gloss Black. Усіх хромованих елементів екстер'єру позбулися.

В інтер'єрі також є кілька змін. Сидіння отримали оббивку кольору Charcoal, яка доступна для шкіри Nappa або шкірозамінника та текстилю.

Інтер'єр також виконаний у чорному кольорі Фото: Volvo

Крім цього всередині можна знайти стильну кришталеву ручку перемикання передач від Orrefors і алюмінієві вставки темного кольору. Передбачено і 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Пакет Black Edition можна замовити для кросовера у версіях B5 і Recharge T8. Першу модифікацію оснащено 2,0-літровим турбованим двигуном з "м'яким" гібридом потужністю 247 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Версія Recharge T8 оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 455 к.с. і 709 Нм крутного моменту.

Volvo XC60 Black Edition B5 буде доступний за ціною 57 500 доларів. Топова модифікація Recharge T8 обійдеться в 68 950 доларів.

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