Вінтажний довоєнний Dodge завівся та поїхав після понад 50 років простою (відео)

Dodge Six Coupe не виїжджав на дороги з 60-х років. Автомобіль покрився іржею, а оздоблення його салону пошматували єноти.

У США виявили занедбаний Dodge Six Coupe 1933 року. Автомобіль простояв у старому сараї понад пів століття. Знахідці присвятили відео на YouТube-каналі Classic Car Rescue.

Автомобіль потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Це купе Dodge Six востаннє виїжджало на дороги в 1965 або 1967 році. Після цього його залишили іржавіти в сараї на фермі в штаті Айова.

За десятиліття простою авто вкрилося шаром пилу та бруду. Коли його відмили, то з'ясувалося, що кузов Dodge місцями проржавів, а його лакофарбове покриття облізло. Внутрішнє оздоблення буквально пошматували єноти, які пробралися в салон.

Оздоблення салону Dodge пошкодили єноти Фото: скриншот / YouTube

Проте автомобіль виявився дуже живучим. Його двигун прочистили, змастили та подали паливо — і він завівся. Також Dodge Six Coupe зміг проїхатися по дорозі вперше за понад пів століття. Тепер ретроавто відправлять на реставрацію.

Шестициліндрові Dodge Six випускали з 1927 по 1938 роки. Модель 1933 року з позначенням DP комплектувалася 3,3-літровою шісткою потужністю 75 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Її максимальна швидкість становить 120 км/год.

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