Toyota представила незвичайний багатоцільовий електромобіль (фото)

Toyota Rangga Concept може надійти в продаж уже у 2025 році. Електромобіль буде доступний з широким асортиментом оснащення.

На міжнародному автосалоні в Гайкіндо в Індонезії Toyota представила незвичайний концепт-кар Rangga. Це недорогий вантажний багатоцільовий електромобіль. Про це повідомили на сайті бренду.

Toyota Rangga є вантажною платформою, яку можна буде використовувати для різних автомобілів. На виставці були показані мобільне кафе Rangga Concept Mobile Café, машина швидкої допомоги Rangga Concept Ambulance, машина обслуговування Rangga Concept EV Mobile Service і навіть перегоновий пікап Rangga Concept Custom.

Toyota Rangga Concept Mobile Cafe Фото: Toyota Toyota Rangga Concept Ambulance Фото: Toyota Toyota Rangga Concept EV Mobile Service Фото: Toyota Toyota Rangga Concept Custom Фото: Toyota

Концепт-кар зовні схожий на Toyota IMV 0, але має більш компактну колісну базу. Технічні характеристики моделі поки що тримають у секреті.

Toyota IMV 0 має схожий дизайн Фото: Toyota

У Toyota заявили, що серійна версія Rangga обов'язково з'явиться в майбутньому. З часом модель стане доступна й на інших ринках.

В Індонезії проводиться конкурс для людей, які мають зобразити найкращу модифікацію для електромобіля. Переможець отримає грошовий приз у 100 мільйонів індонезійських рупій (6500 доларів).

Очікується, що дебют серійної Toyota Rangga відбудеться у 2025 році. Вартість новинки не розкривається.

Раніше Фокус розповів, що в Індії представили новий компактний мінівен Toyota Rumion 2024.