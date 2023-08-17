Старовинний Ford 50-х завівся і поїхав після 44 років у гаражі (відео)

Ford Galaxie не виїжджав на дороги з 1979 року. Потужний 300-сильний седан у відмінному стані і здатний самостійно пересуватися.

У США виявили занедбаний Ford Galaxie 1959 року. Спортивний седан 44 роки простояв у гаражі, але чудово зберігся. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Pole Barn Garage.

Седан здатний самостійно пересуватися Фото: скриншот / YouTube

Седан Ford Galaxie востаннє виїжджав на дороги в 1979 році. Після цього автомобіль поставили в гараж і забули про нього.

Ford Galaxie — справжня капсула часу. Коли його відмили, то з'ясувалося, що на кузові практично немає іржі, а хромовані деталі мають чудовий вигляд. Салон потребує хімчистки, але загальний його стан також хороший.

Салон Ford Galaxie потребує хімчистки Фото: скриншот / YouTube

Мало того, після нескладних маніпуляцій вдалося завести двигун Ford Galaxie. Автомобіль навіть зміг проїхатися дорогою, що стало ще одним підтвердженням його збереження.

До слова, мотор у Ford Galaxie доволі потужний. Седан оснащений топовою частка 1959 року 5,8-літровою вісімкою на 300 к. с. У парі з нею працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,9 с і здатний розвинути 195 км/год.

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