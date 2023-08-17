Старовинний Ford 50-х завівся і поїхав після 44 років у гаражі (відео)
Ford Galaxie не виїжджав на дороги з 1979 року. Потужний 300-сильний седан у відмінному стані і здатний самостійно пересуватися.
У США виявили занедбаний Ford Galaxie 1959 року. Спортивний седан 44 роки простояв у гаражі, але чудово зберігся. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Pole Barn Garage.
Седан Ford Galaxie востаннє виїжджав на дороги в 1979 році. Після цього автомобіль поставили в гараж і забули про нього.
Ford Galaxie — справжня капсула часу. Коли його відмили, то з'ясувалося, що на кузові практично немає іржі, а хромовані деталі мають чудовий вигляд. Салон потребує хімчистки, але загальний його стан також хороший.
Мало того, після нескладних маніпуляцій вдалося завести двигун Ford Galaxie. Автомобіль навіть зміг проїхатися дорогою, що стало ще одним підтвердженням його збереження.
До слова, мотор у Ford Galaxie доволі потужний. Седан оснащений топовою частка 1959 року 5,8-літровою вісімкою на 300 к. с. У парі з нею працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,9 с і здатний розвинути 195 км/год.
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