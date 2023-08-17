Вперше в історії: Китай став найбільшим експортером автомобілів
Китаю вперше вдалося випередити Японію з експорту автомобілів. Загалом за шість місяців 2023 року КНР поставила 2,34 млн авто в інші країни.
Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі. КНР навіть вдалося обійти Японію, яка довгі роки утримувала першість. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".
Китай випередив Японію за експортом автомобілів у першій половині 2023 року. При цьому країна поступово збільшує виробництво нових авто.
У Японській асоціації автовиробників заявили, що Японія поставила в інші країни 2,02 млн автомобілів за першу половину 2023 року. Це на 17% більше, ніж за такий самий період минулого року.
Китаю вдалося збільшити експорт авто на 77% лише за рік. За перші шість місяців 2023 року КНР поставила 2,34 млн автомобілів в інші країни.
Також за пів року вартість експорту автомобілів з Китаю збільшилася на 110%. Загальна сума склала 46,4 млрд доларів.
За словами експертів, Китаю вдалося домогтися таких результатів завдяки збільшенню попиту на електромобілі. Саме в КНР виготовляють одні з найдешевших електричних моделей у світі.
Раніше Фокус писав, що в Китаї розсекретили новий компактний міський електромобіль FAW Bestune Xiaoma.