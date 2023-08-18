Наступник Urus: Lamborghini розсекретили свій перший електромобіль (фото)

Lamborghini Lanzandor надійде у виробництво у 2029 році. Кросовер оснастять кількома електромоторами сумарною потужністю близько 800 сил.

Lamborghini представили концепт-кар Lanzandor, який є першим електромобілем бренду. Це дводверний кросовер з чотирма посадковими місцями. Про це повідомили на сайті Autocar.

Lamborghini Lanzandor поєднує в собі елементи стилю моделей Urus і Sián. Електрокросовер надійде в серійне виробництво, але буде випущений обмеженим тиражем.

Lamborghini Lanzandor отримав дводверний кузов Фото: Lamborghini

Спереду з'явилися вузькі фари з тонкими денними ходовими вогнями. На бампері є кілька повітрозабірників.

Спереду розташовані вузькі фари Фото: Lamborghini

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі з графікою в стилі суперкара Sián. Під ними знаходиться масивний дифузор.

Задні ліхтарі виконані в стилі моделі Sián Фото: Lamborghini

Lamborghini Lanzandor є передвісником нового кросовера, який стане заміною моделі Urus. Новинка отримає схожий дизайн, але найімовірніше відрізнятиметься від концепт-кара.

В інтер'єрі розташовані чотири спортивні сидіння. Всередині можна знайти цифрову панель приладів і окремий дисплей для переднього пасажира.

Інтер'єр розрахований на чотири посадкові місця Фото: Lamborghini

Очікується, що Lamborghini Lanzandor оснастять кількома електромоторами сумарною потужністю близько 800 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.

Новинка дебютує у 2029 році. Вартість електрокросовера поки що невідома.

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