Названо найненадійніші міські автомобілі віком до 20 років (фото)

Експерти розповіли про найненадійніші компактні автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Вони виділили головні недоліки цих моделей.

Британські експерти назвали найненадійніші компактні автомобілі з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Компактні автомобілі чудово підходять для експлуатації в місті. Це недорогі моделі з економними двигунами та практичними інтер'єрами.

Експерти виділили 20 міських автомобілів, які виявилися дуже ненадійними. Ці моделі доставляють безліч проблем своїм власникам.

Важливо Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років

Топ 20 найненадійніших компактних автомобілів:

20. Hyundai i20

Hyundai i20 має проблеми з кузовом і коробкою передач Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2015 — 2020

Друге покоління Hyundai i20 страждає від проблем з кузовом і коробкою передач. На щастя, багатьом власникам вдавалося усунути поломки менш ніж за тиждень.

19. Ford Fiesta (бензин)

У Ford Fiesta найчастіше виходять з ладу деталі підвіски та електроніка Фото: Ford

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2008 — 2017

Ford Fiesta має великий попит на вторинному ринку в Європі, але у цієї моделі є кілька серйозних недоліків. Найчастіше з ладу виходять деталі підвіски та електроніка.

18. Opel/Vauxhall Corsa

У Opel Corsa є деякі проблеми з надійністю Фото: Opel

Рейтинг надійності: 86,6%

Роки випуску: 2014 — 2019

Opel Corsa має деякі проблеми. Надійність електроніки, вихлопної системи та підвіски є головним недоліком моделі.

17. Hyundai i10

У Hyundai i10 найчастіше виходять з ладу двигун і електроніка Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2008 — 2013

Майже третина власників Hyundai i10 стикалися з поломками під час експлуатації цього хетчбека. Найчастіше виходять з ладу двигун, електроніка та паливна система.

16. Nissan Note

У Nissan Note є проблеми з гальмами та підвіскою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 84,9%

Роки випуску: 2006 — 2013

Nissan Note страждає від проблем із гальмами та підвіскою. Проте ці поломки вдавалося усунути швидко і дешево.

15. Fiat Panda

Fiat Panda страждає від проблем з акумулятором і підвіскою Фото: Fiat

Рейтинг надійності: 84,1%

Роки випуску: 2012 — наш час

У Fiat Panda є проблеми з надійністю акумулятора і підвіски. Також з ладу часто виходять гальма і двигун.

14. Peugeot 208

Ремонт Peugeot 208 займає багато часу Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 82,5%

Роки випуску: 2012 — 2019

Peugeot 208 має не так і багато проблем з надійністю, але усунення поломок займало багато часу. Багатьом власникам доводилося чекати понад тиждень, поки їхнє авто повернеться з ремонту.

13. Skoda Fabia

Skoda Fabia виявилася дорогою в обслуговуванні Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 82,4%

Роки випуску: 2007 — 2014

Skoda Fabia рідко стикається з поломками, але вартість обслуговування виявилася помітно вищою, ніж у конкурентів. У 26% власників моделі несправності призводили до того, що автомобілі повністю виходили з ладу.

12. Nissan Note

Nissan Note ненадійніший за свого попередника Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 79,0%

Роки випуску: 2013 — 2017

Nissan Note другого покоління виявився ненадійнішим за свого попередника. У моделі часто виходять з ладу електроніка і вихлопна система.

11. Renault Clio

Renault Clio страждає від проблем із кондиціонером і гальмами Фото: Renault

Рейтинг надійності: 78,4%

Роки випуску: 2013 — 2019

Renault Clio має проблеми з надійністю кондиціонера та гальм. Ремонт часто займає більше одного тижня.

10. Seat Ibiza

Seat Ibiza потерпає від проблем із кондиціонером та акумулятором Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 77,4%

Роки випуску: 2008 — 2017

Seat Ibiza страждає від проблем з кондиціонером, акумулятором, кузовом і двигуном. Також з ладу часто виходять електроніка, вихлопна система і коробка передач.

9. Fiat 500

Fiat 500 має безліч проблем Фото: Fiat

Рейтинг надійності: 76,7%

Роки випуску: 2008 — наш час

Fiat 500 не так і часто виходить з ладу, але у моделі є безліч проблем. Найбільш ненадійними виявилися коробка передач, електроніка і підвіска.

8. Honda Jazz

Honda Jazz потерпає від проблем з акумулятором і гальмами Фото: Honda

Рейтинг надійності: 75,8%

Роки випуску: 2001 — 2008

У Honda Jazz першого покоління є проблеми з акумулятором, гальмами та вихлопною системою. Іноді з ладу виходять двигун, електроніка та підвіска.

7. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa має проблеми з надійністю електроніки Фото: Opel

Рейтинг надійності: 73,0%

Роки випуску: 2006 — 2014

Найчастіше в Opel Corsa виходить з ладу електроніка. Ще однією проблемою стала ненадійна підвіска моделі.

6. Mini Cooper (дизель)

У дизельного Mini Cooper є проблеми з кондиціонером і акумулятором Фото: MINI

Рейтинг надійності: 71,6%

Роки випуску: 2014 — наш час

Дизельний Mini Cooper третього покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію моделі. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, акумулятор і гальма.

5. Mini Cooper (бензин)

Бензиновий Mini Cooper часто виходить з ладу Фото: MINI

Рейтинг надійності: 71,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

У бензинового Mini Cooper другого покоління є кілька проблем із надійністю. Найбільше незручностей доставив власникам двигун моделі.

4. Ford Fiesta (дизель)

Дизельна версія Ford Fiesta має проблеми з кондиціонером і підвіскою Фото: Ford

Рейтинг надійності: 70,3%

Роки випуску: 2008 — 2017

Дизельний Ford Fiesta шостого покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію. Близько 35% власників моделі зіткнулися з поломками, пов'язаними з кондиціонером і підвіскою.

3. Nissan Micra

У Nissan Micra ненадійна підвіска Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 66,4%

Роки випуску: 2010 — 2016

У Nissan Micra є проблеми, пов'язані з надійністю підвіски. Також часто виходила з ладу електроніка.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta страждає від проблем з кузовом і вихлопною системою Фото: Ford

Рейтинг надійності: 65,5%

Роки випуску: 2002 — 2008

Ford Fiesta п'ятого покоління має проблеми з кузовом та вихлопною системою. Ще одним недоліком моделі є низька надійність підвіски.

1. Citroen C3

Citroen C3 очолив цей антирейтинг Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 53,0%

Роки випуску: 2010 — 2016

Citroen C3 другого покоління має безліч недоліків. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер і гальма.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найбільш ненадійні кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років.