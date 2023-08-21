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Названо найненадійніші міські автомобілі віком до 20 років (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Citroen | Citroen C3 має безліч проблем з надійністю

Експерти розповіли про найненадійніші компактні автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Вони виділили головні недоліки цих моделей.

Британські експерти назвали найненадійніші компактні автомобілі з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Компактні автомобілі чудово підходять для експлуатації в місті. Це недорогі моделі з економними двигунами та практичними інтер'єрами.

Експерти виділили 20 міських автомобілів, які виявилися дуже ненадійними. Ці моделі доставляють безліч проблем своїм власникам.

Топ 20 найненадійніших компактних автомобілів:

20. Hyundai i20

Hyundai i20 має проблеми з кузовом і коробкою передач
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2015 — 2020

Друге покоління Hyundai i20 страждає від проблем з кузовом і коробкою передач. На щастя, багатьом власникам вдавалося усунути поломки менш ніж за тиждень.

19. Ford Fiesta (бензин)

У Ford Fiesta найчастіше виходять з ладу деталі підвіски та електроніка
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2008 — 2017

Ford Fiesta має великий попит на вторинному ринку в Європі, але у цієї моделі є кілька серйозних недоліків. Найчастіше з ладу виходять деталі підвіски та електроніка.

18. Opel/Vauxhall Corsa

У Opel Corsa є деякі проблеми з надійністю
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 86,6%

Роки випуску: 2014 — 2019

Opel Corsa має деякі проблеми. Надійність електроніки, вихлопної системи та підвіски є головним недоліком моделі.

17. Hyundai i10

У Hyundai i10 найчастіше виходять з ладу двигун і електроніка
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2008 — 2013

Майже третина власників Hyundai i10 стикалися з поломками під час експлуатації цього хетчбека. Найчастіше виходять з ладу двигун, електроніка та паливна система.

16. Nissan Note

У Nissan Note є проблеми з гальмами та підвіскою
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 84,9%

Роки випуску: 2006 — 2013

Nissan Note страждає від проблем із гальмами та підвіскою. Проте ці поломки вдавалося усунути швидко і дешево.

15. Fiat Panda

Fiat Panda страждає від проблем з акумулятором і підвіскою
Фото: Fiat

Рейтинг надійності: 84,1%

Роки випуску: 2012 — наш час

У Fiat Panda є проблеми з надійністю акумулятора і підвіски. Також з ладу часто виходять гальма і двигун.

14. Peugeot 208

Ремонт Peugeot 208 займає багато часу
Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 82,5%

Роки випуску: 2012 — 2019

Peugeot 208 має не так і багато проблем з надійністю, але усунення поломок займало багато часу. Багатьом власникам доводилося чекати понад тиждень, поки їхнє авто повернеться з ремонту.

13. Skoda Fabia

Skoda Fabia виявилася дорогою в обслуговуванні
Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 82,4%

Роки випуску: 2007 — 2014

Skoda Fabia рідко стикається з поломками, але вартість обслуговування виявилася помітно вищою, ніж у конкурентів. У 26% власників моделі несправності призводили до того, що автомобілі повністю виходили з ладу.

12. Nissan Note

Nissan Note ненадійніший за свого попередника
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 79,0%

Роки випуску: 2013 — 2017

Nissan Note другого покоління виявився ненадійнішим за свого попередника. У моделі часто виходять з ладу електроніка і вихлопна система.

11. Renault Clio

Renault Clio страждає від проблем із кондиціонером і гальмами
Фото: Renault

Рейтинг надійності: 78,4%

Роки випуску: 2013 — 2019

Renault Clio має проблеми з надійністю кондиціонера та гальм. Ремонт часто займає більше одного тижня.

10. Seat Ibiza

Seat Ibiza потерпає від проблем із кондиціонером та акумулятором
Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 77,4%

Роки випуску: 2008 — 2017

Seat Ibiza страждає від проблем з кондиціонером, акумулятором, кузовом і двигуном. Також з ладу часто виходять електроніка, вихлопна система і коробка передач.

9. Fiat 500

Fiat 500 має безліч проблем
Фото: Fiat

Рейтинг надійності: 76,7%

Роки випуску: 2008 — наш час

Fiat 500 не так і часто виходить з ладу, але у моделі є безліч проблем. Найбільш ненадійними виявилися коробка передач, електроніка і підвіска.

8. Honda Jazz

Honda Jazz потерпає від проблем з акумулятором і гальмами
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 75,8%

Роки випуску: 2001 — 2008

У Honda Jazz першого покоління є проблеми з акумулятором, гальмами та вихлопною системою. Іноді з ладу виходять двигун, електроніка та підвіска.

7. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa має проблеми з надійністю електроніки
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 73,0%

Роки випуску: 2006 — 2014

Найчастіше в Opel Corsa виходить з ладу електроніка. Ще однією проблемою стала ненадійна підвіска моделі.

6. Mini Cooper (дизель)

У дизельного Mini Cooper є проблеми з кондиціонером і акумулятором
Фото: MINI

Рейтинг надійності: 71,6%

Роки випуску: 2014 — наш час

Дизельний Mini Cooper третього покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію моделі. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, акумулятор і гальма.

5. Mini Cooper (бензин)

Бензиновий Mini Cooper часто виходить з ладу
Фото: MINI

Рейтинг надійності: 71,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

У бензинового Mini Cooper другого покоління є кілька проблем із надійністю. Найбільше незручностей доставив власникам двигун моделі.

4. Ford Fiesta (дизель)

Дизельна версія Ford Fiesta має проблеми з кондиціонером і підвіскою
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 70,3%

Роки випуску: 2008 — 2017

Дизельний Ford Fiesta шостого покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію. Близько 35% власників моделі зіткнулися з поломками, пов'язаними з кондиціонером і підвіскою.

3. Nissan Micra

У Nissan Micra ненадійна підвіска
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 66,4%

Роки випуску: 2010 — 2016

У Nissan Micra є проблеми, пов'язані з надійністю підвіски. Також часто виходила з ладу електроніка.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta страждає від проблем з кузовом і вихлопною системою
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 65,5%

Роки випуску: 2002 — 2008

Ford Fiesta п'ятого покоління має проблеми з кузовом та вихлопною системою. Ще одним недоліком моделі є низька надійність підвіски.

1. Citroen C3

Citroen C3 очолив цей антирейтинг
Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 53,0%

Роки випуску: 2010 — 2016

Citroen C3 другого покоління має безліч недоліків. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер і гальма.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найбільш ненадійні кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років.