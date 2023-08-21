Карбоновий кузов і 750 сил: культовий Porsche 911 90-х отримав екстремальну версію (фото)

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe є однією з найбільш екстремальних версій спорткара в кузові 993. Під капотом встановлено 750-сильний двигун, а зовнішні панелі виготовлені з карбону.

Тюнінг-ательє Gunther Werks представило незвичайний проєкт на базі Porsche 911 у кузові 993. Спорткар став помітно швидшим і сучаснішим. Про це повідомили на сайті Motor1.

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe став найпотужнішою та найекстремальнішою модифікацією спорткара. Вона відрізняється карбоновим кузовом і деякими іншими доробками.

Спереду з'явилися нові сучасні фари та новий бампер. Також автомобіль оснастили новими широкими передніми та задніми крилами.

Ззаду встановили нові ліхтарі. Вони з'єднані світлодіодною смугою. Над ними розташований масивний спойлер.

Ззаду з'явився новий масивний спойлер Фото: Porsche

В інтер'єрі з'явилися нові спортивні сидіння та кілька нових функцій. Серед них підйом передньої частини авто за допомогою кнопки на кермі.

Усередині встановлено два великі сидіння Фото: Porsche

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe оснащений 4,0-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 750 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач Getrag.

У Gunther Werks заявили, що буде побудовано лише кілька таких суперкарів. Вартість цього екземпляра не розголошується.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Gunther Werks допрацювало суперкар Porsche 911 (993) у стилі Барбі.