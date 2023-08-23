Експерти назвали найкращі мікроавтобуси 2023 року (фото)

Експерти назвали найкращі нові мікроавтобуси для перевезень. Вони також виділили плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року. Ці моделі чудово підходять для перевезень. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Мікроавтобуси є одними з найбільш практичних легкових транспортних засобів. Вони досить універсальні та здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.

У рейтингу представлені найкращі нові мікроавтобуси, які доступні на європейському ринку у 2023 році. Також експерти назвали одну модель, від якої краще триматися якомога далі.

Топ 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року:

8. Fiat Talento

Fiat Talento пропонує продуманий інтер'єр Фото: Fiat

Fiat Talento заснований на моделі Renault Trafic. Цей автомобіль пропонує багате оснащення і дешевший за багатьох конкурентів.

Експерти похвалили Fiat Talento за продуманий інтер'єр. Проте модель недоступна з автоматичною коробкою перемикання передач, що може не сподобатися деяким водіям.

Плюси:

низька вартість;

багато комплектацій на вибір;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

не найбільш місткий;

погана шумоізоляція;

немає автоматичної коробки перемикання передач.

7. Renault Trafic

Renault Trafic вирізняється високим рівнем безпеки Фото: Renault

Renault Trafic на відміну від Fiat Talento є більш універсальним мікроавтобусом. На вибір доступно безліч бензинових і дизельних двигунів.

У список оснащення моделі входить велика кількість сучасних систем безпеки. Також Renault Trafic відрізняється непоганою шумоізоляцією.

Плюси:

великий вибір двигунів;

сучасні системи безпеки;

хороша шумоізоляція.

Мінуси:

не найбільш місткий;

незручна інформаційно-розважальна система.

6. Volkswagen Transporter 6.1

Volkswagen Transporter пропонує потужні двигуни Фото: Volkswagen

Volkswagen Transporter є одним із найвідоміших автомобілів у своєму класі. Водії полюбили цю модель за потужні двигуни та високий рівень безпеки.

Головним недоліком моделі є не найбільша вантажопідйомність. Також цей мікроавтобус позбавлений багатьох функцій у базовій комплектації.

Плюси:

великий вибір комплектацій;

зручна інформаційно-розважальна система;

є потужні двигуни.

Мінуси:

небагате оснащення в базових версіях;

жорстка підвіска;

висока вартість.

2. Opel/Vauxhall Vivaro

Opel Vivaro пропонує широкий вибір двигунів Фото: Opel

Opel Vivaro є одним з найбільш практичних мікроавтобусів на ринку. Ця модель також пропонує широкий асортимент двигунів.

Плюси:

великий вибір двигунів;

комфортна підвіска;

відмінна вантажопідйомність.

Мінуси:

тісний інтер'єр;

не наймісткіший багажник.

2. Toyota Proace

Toyota Proace комфортніша за багатьох конкурентів Фото: Toyota

Toyota Proace розділяє платформу з Opel Vivaro, але трохи комфортніший. Також цей мікроавтобус має чудову вантажопідйомність.

Плюси:

комфортний інтер'єр;

приємна керованість;

відмінна вантажопідйомність.

Мінуси:

мало двигунів на вибір;

не найкраща кругова оглядовість;

немає деяких систем безпеки.

2. Peugeot Expert

Peugeot Expert вирізняється стильним дизайном Фото: Peugeot

Peugeot Expert пропонує безліч двигунів на вибір. Також ця модель відрізняється стильним дизайном і зручним інтер'єром.

Плюси:

комфортна підвіска;

великий вибір двигунів;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

не найкраща кругова оглядовість;

погані бічні дзеркала заднього виду;

топові комплектації занадто дорогі.

2. Citroën Dispatch/Jumpy

Citroën Jumpy пропонує багате оснащення Фото: Citroën

Citroën Jumpy пропонує багатше оснащення, ніж конкуренти. Також автомобіль виділяється приємною підвіскою і високою плавністю ходу.

Плюси:

приємна керованість;

великий вибір двигунів;

є сучасні функції безпеки.

Мінуси:

погані бічні дзеркала заднього виду;

не найкраща кругова оглядовість.

1. Ford Transit Custom

Ford Transit Custom став лідером цього рейтингу Фото: Ford

Ford Transit Custom є одним із найпопулярніших мікроавтобусів у Великій Британії. У цьому заслуга приємної керованості моделі та її комфортної підвіски.

Також Ford Transit Custom має чудову вантажопідйомність. До того ж двигуни цієї моделі доволі економні.

Плюси:

низька витрата палива;

є потужні двигуни;

приємна керованість.

Мінуси:

нестабільна робота автоматичної коробки перемикання передач;

не найкращий захист багажного відділення;

висока вартість топових версій.

Mercedes-Benz Vito — мікроавтобус, якого слід уникати

Mercedes-Benz Vito виявився занадто дорогим Фото: Mercedes-Benz

Попри те, що Mercedes-Benz Vito є одним з найрозкішніших мікроавтобусів у своєму класі, у цієї моделі є безліч недоліків. Головними з них є висока вартість і жорстка підвіска.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найбільш ненадійні компактні автомобілі з пробігом.