Експерти назвали найкращі мікроавтобуси 2023 року (фото)
Експерти назвали найкращі нові мікроавтобуси для перевезень. Вони також виділили плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року. Ці моделі чудово підходять для перевезень. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Мікроавтобуси є одними з найбільш практичних легкових транспортних засобів. Вони досить універсальні та здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.
У рейтингу представлені найкращі нові мікроавтобуси, які доступні на європейському ринку у 2023 році. Також експерти назвали одну модель, від якої краще триматися якомога далі.
Топ 8 найкращих мікроавтобусів 2023 року:
8. Fiat Talento
Fiat Talento заснований на моделі Renault Trafic. Цей автомобіль пропонує багате оснащення і дешевший за багатьох конкурентів.
Експерти похвалили Fiat Talento за продуманий інтер'єр. Проте модель недоступна з автоматичною коробкою перемикання передач, що може не сподобатися деяким водіям.
Плюси:
- низька вартість;
- багато комплектацій на вибір;
- практичний інтер'єр.
Мінуси:
- не найбільш місткий;
- погана шумоізоляція;
- немає автоматичної коробки перемикання передач.
7. Renault Trafic
Renault Trafic на відміну від Fiat Talento є більш універсальним мікроавтобусом. На вибір доступно безліч бензинових і дизельних двигунів.
У список оснащення моделі входить велика кількість сучасних систем безпеки. Також Renault Trafic відрізняється непоганою шумоізоляцією.
Плюси:
- великий вибір двигунів;
- сучасні системи безпеки;
- хороша шумоізоляція.
Мінуси:
- не найбільш місткий;
- незручна інформаційно-розважальна система.
6. Volkswagen Transporter 6.1
Volkswagen Transporter є одним із найвідоміших автомобілів у своєму класі. Водії полюбили цю модель за потужні двигуни та високий рівень безпеки.
Головним недоліком моделі є не найбільша вантажопідйомність. Також цей мікроавтобус позбавлений багатьох функцій у базовій комплектації.
Плюси:
- великий вибір комплектацій;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- небагате оснащення в базових версіях;
- жорстка підвіска;
- висока вартість.
2. Opel/Vauxhall Vivaro
Opel Vivaro є одним з найбільш практичних мікроавтобусів на ринку. Ця модель також пропонує широкий асортимент двигунів.
Плюси:
- великий вибір двигунів;
- комфортна підвіска;
- відмінна вантажопідйомність.
Мінуси:
- тісний інтер'єр;
- не наймісткіший багажник.
2. Toyota Proace
Toyota Proace розділяє платформу з Opel Vivaro, але трохи комфортніший. Також цей мікроавтобус має чудову вантажопідйомність.
Плюси:
- комфортний інтер'єр;
- приємна керованість;
- відмінна вантажопідйомність.
Мінуси:
- мало двигунів на вибір;
- не найкраща кругова оглядовість;
- немає деяких систем безпеки.
2. Peugeot Expert
Peugeot Expert пропонує безліч двигунів на вибір. Також ця модель відрізняється стильним дизайном і зручним інтер'єром.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- великий вибір двигунів;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- не найкраща кругова оглядовість;
- погані бічні дзеркала заднього виду;
- топові комплектації занадто дорогі.
2. Citroën Dispatch/Jumpy
Citroën Jumpy пропонує багатше оснащення, ніж конкуренти. Також автомобіль виділяється приємною підвіскою і високою плавністю ходу.
Плюси:
- приємна керованість;
- великий вибір двигунів;
- є сучасні функції безпеки.
Мінуси:
- погані бічні дзеркала заднього виду;
- не найкраща кругова оглядовість.
1. Ford Transit Custom
Ford Transit Custom є одним із найпопулярніших мікроавтобусів у Великій Британії. У цьому заслуга приємної керованості моделі та її комфортної підвіски.
Також Ford Transit Custom має чудову вантажопідйомність. До того ж двигуни цієї моделі доволі економні.
Плюси:
- низька витрата палива;
- є потужні двигуни;
- приємна керованість.
Мінуси:
- нестабільна робота автоматичної коробки перемикання передач;
- не найкращий захист багажного відділення;
- висока вартість топових версій.
Mercedes-Benz Vito — мікроавтобус, якого слід уникати
Попри те, що Mercedes-Benz Vito є одним з найрозкішніших мікроавтобусів у своєму класі, у цієї моделі є безліч недоліків. Головними з них є висока вартість і жорстка підвіска.
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