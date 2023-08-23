Недешева капсула часу: виявлено раритетний Dodge 60-х в ідеальному стані (відео)

У 1967 році випустили тільки 61 Dodge Coronet R/T Hemi, тому зараз вони коштують понад 200 000 доларів. Спортивне авто з 425-сильним V8 здатне розігнатися до 100 км/год лише за 4,8 секунди.

У США знайшли неймовірно рідкісний Dodge Coronet 1967 року. Незважаючи на солідний вік, автомобіль виглядає як новий. Йому присвятив відео на Youtube-каналі блогер Lou Costabile.

Вартість авто перевищує 200 000 доларів Фото: скриншот / YouTube

Пробіг Dodge Coronet R/T за 56 років становить 50 000 км. Перший власник дбав про авто і підтримував його в ідеальному стані. Після його смерті машина тривалий час простояла занедбаною в гаражі.

Салон Dodge Coronet відмінно зберігся Фото: скриншот / YouTube

Лакофарбове покриття кузова і хромовані деталі авто чудово збереглися. Салон Dodge Coronet також має дуже гарний вигляд.

Під капотом встановлено 425-сильний V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Родзинка авто ховається під капотом — купе оснащене величезним 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. У 1967 році випустили всього 61 заряджений Dodge Coronet R/T Hemi і зараз ціна цих авто стартує з 200 000 доларів. Капсула часу ж може бути ще дорожчою, але нинішній власник авто не бажає продавати раритет.

Dodge Coronet Hemi був одним із найшвидших американських авто свого часу. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і подолати 1/4 милі (402 м) з місця за 13,5 с, а його максимальна швидкість перевищує 240 км/год.

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