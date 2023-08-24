Ford презентував будинок на колесах із сонячними батареями та вбудованим душем (фото)

Ford Transit Custom Nugget пропонує практичний інтер'єр з кухнею, спальнею і безліччю місць для зберігання речей. Перші поставки автобудинку заплановані на весну 2024 року.

Ford представив будинок на колесах Transit Custom Nugget. Новинка вирізняється продуманим плануванням інтер'єру та передовими технологіями. Про це розповіли на сайті Auto Express.

Ford Transit Custom Nugget створений спільно з німецьким виробником Westfalia. Він побудований на базі нового покоління мікроавтобуса.

Центральний простір салону є модульним і функціонує як зона для приготування їжі, відпочинку та сну. Всередині можна встановити два двоспальні ліжка.

На кухні є вбудований холодильник, індукційна плита і раковина. Також передбачені шафи та інші відсіки для зберігання речей.

На кухні є безліч місць для зберігання речей Фото: Ford

Передні сидіння водія та пасажира можуть повертатися на 180 градусів під час зупинки авто. Новий тентовий дах Dormer оснащений тканинною секцією та можливістю підняти верхню частину матраца, щоб збільшити простір над кухонною секцією. Також автобудинок можна оснастити дахом із сонячними панелями.

Салон Ford Transit Custom Nugget може трансформуватися Фото: Ford

Для зв'язку із зовнішнім світом передбачено модем із підтримкою мереж 5G і Wi-Fi модуль. Крім цього всередині можна знайти 7-дюймовий дисплей для керування деякими функціями автобудинку і душ.

Всередині є 7-дюймовий дисплей Фото: Ford

Ford Transit Custom Nugget запропонують із кількома силовими установками на вибір. Спершу буде доступний тільки 2,5-літровим турбодизелем потужністю 170 к.с. Він поєднується з переднім або повним приводом.

Пізніше з'явиться і гібридна модифікація будинку на колесах. Вона оснащена 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 230 к.с.

Перші поставки Ford Transit Custom Nugget заплановані на весну 2024 року. Вартість будинку на колесах поки що не розкривається.

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