Класика на новий лад: культовий спорткар Porsche 70-х повернули у виробництво (фото)

Новий Porsche 914 отримав двигун від сучасного купе Cayman. Його ходову допрацювали, а салон зробили розкішнішим.

Знаменитий Porsche 914 отримав друге життя. Середньомоторний спорткар 70-х років готуються повернути в дрібносерійне виробництво. Про це повідомляється на сайті компанії Fifteen Eleven Design.

Саме ця британська фірма відродила Porsche 914. Вона займається реставрацією ретро-авто, але німецький спорткар було вирішено вдосконалити.

Спорткар отримав силовий агрегат від Porsche Cayman

Новий Porsche 914 отримав сучасні фари і бампери, а також загострений спойлер. Усі кузовні панелі тепер карбонові, а знімний дах став прозорим. Стандартними є 18-дюймові диски Fuchs з шинами Michelin Pilot Sport 2.

В оздобленні салону використана дорога шкіра. Porsche 914 оснастили сучасними спортивними кріслами Recaro. З'явилася і більш сучасна магнітола.

Салон обшитий дорогою шкірою

Уся технічна начинка запозичена у сучасного купе Porsche Cayman S. Опозитна 3,8-літрова шістка розвиває близько 380-400 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП.

Деталі підвіски також запозичили у Porsche Cayman, а уповільнюють спорткар нові гальма Brembo. Шасі та кузов потребували переробки, адже двигун Porsche 914 мав повітряне охолодження, а новий мотор — рідинне.

Ззаду з'явився загострений спойлер

На новий Porsche 914 від Fifteen Eleven Design вже приймають замовлення. Вартість авто становить 350 000 фунтів стерлінгів ($444 000).

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