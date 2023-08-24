Електропікап Hummer отримав версію для далеких подорожей (фото)

GMC Hummer EV EarthCruiser підходить для людей, які люблять подорожувати далеко від цивілізації. Всередині є ліжко, душова, і плоский унітаз.

GMC Hummer EV отримав незвичайну версію EarthCruiser. Вона призначена для далеких подорожей далеко від цивілізації. Про це розповіли на сайті Motor1.

GMC Hummer EV EarthCruiser поєднує в собі передові технології та високий рівень комфорту. Він дає змогу подорожувати де завгодно без незручностей.

У вантажному відсіку і на даху пікапа розміщений житловий модуль, який може підійматися під час зупинки. Його кузов виготовлено з вуглецевого волокна.

Житловий модуль виготовлено з вуглецевого волокна Фото: EarthCruiser

На даху є сонячні панелі, які дають змогу заряджати гаджети та акумулятор електропікапа. Будинок на колесах може працювати автономно близько семи днів.

В інтер'єрі є безліч відсіків для зберігання, а також ліжко, душова, і плоский унітаз. Передбачені й розетки для підзарядки електронних пристроїв.

Всередині є безліч місць для зберігання речей Фото: EarthCruiser

Також доступні резервуари для прісної та стічної води. Крім цього передбачено внутрішнє освітлення і 12-вольтовий водонагрівач.

Електромобіль GMC Hummer EV доступний із двома електромоторами потужністю 625, 830 і 1000 к.с. Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.

Придбати GMC Hummer EV EarthCruiser можна буде тільки через роздрібну мережу EarthCruiser. Вартість житлового модуля не розкривається.

Раніше Фокус писав, що Ford представив будинок на колесах Transit Custom Nugget.