У Німеччині переробили старий радянський мотоцикл на стильний електробайк (фото)

Електробайк Electric Ladyland побудований на базі старого мотоцикла "Мінськ М1А". Він отримав 14-сильний мотор і розвиває 100 км/год.

У Німеччині створили незвичайний електромотоцикл Electric Ladyland. Він має вигляд прибульця з 50-х років. Про байк розповіли на сайті Autoevoultion.

В основі електробайка лежить "Мінськ М1А" 1955 року

Електробайк Electric Ladyland побудував німецький кастомайзер Юрген Беккер. Він названий на честь останнього студійного альбому зоряного гітариста Джиммі Хендрікса.

В основі Electric Ladyland лежить радянський мотоцикл "Минск М1А" 1955 року, який, зі свого боку, є точною копією німецького DKW RT 125. До Німеччини його привіз радянський військовослужбовець, а останніми роками байк стояв покинутим.

Мотоцикл отримав 14-сильний електромотор

Замість 125-кубового бензинового двигуна мотоцикл отримав 14-сильний електромотор Revolt. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Також встановлено літій-іонну батарею на 45 А∙год, причому з мотором її з'єднує конектор від електрогітари Fender Stratocaster.

Електробайк може розвинути 100 км/год

Примітно, що підвіска і барабанні гальма "Мінськ М1А" залишилися без змін. Мотоцикл досі їздить на вузьких 19-дюймових спицьованих колесах. Він дуже легкий і маневрений.

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