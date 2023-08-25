Комфортабельний велетень: тест-драйв нового Hyundai Palisade

Hyundai Palisade — найбільший і найдорожчий кросовер південнокорейської марки. Фокус дізнався сильні та слабкі сторони гіганта, а також визначив, чи відповідає топова версія Calligraphy вимогам преміум-сегменту.

Це справжній гігант завдовжки в п'ять метрів і потужністю під 300 сил. Його салон оздоблений дорогою шкірою, а електропривод і підігрів є навіть у сидінь третього ряду. Думаєте, йдеться про нечувано дорогу модель преміального бренду? Зовсім ні, це новий Hyundai Palisade. Оновлений флагманський кросовер південнокорейської марки тільки-тільки з'явився на українському ринку і Фокусу вдалося з ним познайомитися.

Оновлена модель упізнається за величезною решіткою радіатора і зміненими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Солідний і монументальний — дизайн Hyundai Palisade

Кросовер Hyundai Palisade має статний вигляд, як і личить великому автомобілю. Високий капот, розширені крила, товсті центральні стійки додають йому солідності. Заднє скло прикрите немаленьким спойлером.

Водночас, новий Hyundai Palisade став виразнішим на вигляд завдяки збільшеній хромованій решітці радіатора та новій "двоповерховій" оптиці. Цікава деталь: покажчики поворотів здаються частиною радіаторної решітки, адже повторюють її за дизайном.

Кросовер сягає 5 метрів у довжину Фото: Тарас Брязгунов

Тестове авто з опціонним пакетом Calligraphy вирізняється особливими 20-дюймовими дисками, а його пластиковий обвіс пофарбовано в колір кузова.

Розміри Hyundai Palisade 2023:

довжина — 4995 мм;

ширина — 1975 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2900 мм.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Майже преміум — салон Hyundai Palisade

Інтер'єр Hyundai Palisade Calligraphy зустрічає дорогою і м'якою шкірою Nappa. Алькантара на стелі на дотик нагадує оксамит, а центральна консоль оздоблена алюмінієм. Якість матеріалів оздоблення на висоті — не гірша, ніж у преміальних моделей. Виняток становить лише пластик "під дерево" на передній панелі і в дверях.

Салон Hyundai Palisade 2023 зазнав суттєвих змін. Кросовер отримав збільшене чотириспицеве кермо. Нова і віртуальна панель приладів — її графіка змінюється, залежно від обраного режиму їзди. Дані також проектуються і на лобове скло.

Салон Hyundai Palisade суттєво змінився Фото: Тарас Брязгунов

На додачу, оновлено мультимедійну систему — вона сучасніша і працює швидше. Серед цікавих деталей — звуки живої природи: замість музики можна увімкнути шум дощу або спів птахів у лісі. Мало того, є спеціальна функція інтеркому: вбудований мікрофон дає змогу спілкуватися з пасажирами третього ряду через динаміки акустичної системи.

Клавіші аудіо та клімат-контролю в Hyundai Palisade великі та чітко розділені одна від одної — ними дуже легко користуватися на дотик. Кнопки замінюють і важіль КПП.

Центральна консоль виконана дворівневою: знизу розташована ніша для поклажі, а зверху розташована з бездротовою зарядкою для смартфона.

Новий Hyundai Palisade отримав віртуальний щиток приладів Під час перестроювання активуються камери для "сліпих" зон Графіка змінюється залежно від обраного режиму їзди

Як і личить сімейному авто, у Hyundai Palisade 2023 великий ящик для рукавичок і величезний бокс у підлокітнику. А ще цілих 8 підстаканників, великі кишені в дверях і 6 USB-роз'ємів, два з яких розміщені в передніх сидіннях.

Місця — в надлишку

Передні сидіння Hyundai Palisade широкі і м'які, а ще забезпечені висувними підставками під ноги. Зазвичай у сімейних авто кріслам не вистачає бічної підтримки, хоча це не той випадок — у Palisade вона регулюється.

Природно, сидіння забезпечені електроприводом, причому діапазон налаштувань дуже широкий — можна навіть відкинути спинку сидіння, якщо, наприклад, хочеться подрімати. У рульової колонки електроприводу немає, і хотілося б більшого регулювання за вильотом.

Передні сидіння забезпечені висувними підставками для відпочинку ніг Фото: Тарас Брязгунов Крісла другого ряду забезпечені регулюваннями Фото: Тарас Брязгунов

Висока посадка, великі дзеркала і тоненькі стійки даху забезпечують хорошу оглядовість вперед і на всі боки. На додачу, у Hyundai Palisade є камери по колу з дуже якісною картинкою.

Перемістимося на другий ряд — потрапити сюди легко, адже двері відчиняються на великий кут. Місця тут більш, ніж достатньо, що й не дивно, враховуючи розміри авто. До того ж, сидіння Hyundai Palisade отримали горизонтальне регулювання та змінюваний кут нахилу спинки. А ще для більшого простору можна зсунути вперед крісло переднього пасажира за допомогою кнопок на його спинці.

Для пасажирів є не тільки підігрів і окрема зона клімату, а й висувні шторки на вікна. Мало того, вентиляційні дефлектори встановлені прямо в стелі.

У сидінь третього ряду регулюється нахил спинки Фото: Тарас Брязгунов

Диван третього ряду тримісний, тобто загалом в авто 8 місць. "Гальорка" більше розрахована на дітей або невисоких дорослих — мені при зрості 176 см цілком вдалося поміститися. Дивує наявність підігріву та електрорегулювання спинки і тут — такого немає навіть у дорогих преміальних моделях.

Навіть з усіма кріслами на місці залишається пристойний 509-літровий багажник. Зі складеним третім рядом він зростає до 1297 л, а якщо залишити тільки передні сидіння, то вийде 2400 л і можна перевозити двометрові вантажі. До речі, складаються крісла за допомогою електроприводу, та й двері багажника оснащені електроприводом із сенсорним відчиненням.

З усіма кріслами на місці залишається 509-літровий багажник У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника — 1297 л Зі складеним другим рядом можна перевозити двометрові вантажі Шторка багажника ховається під підлогою

Під підлогою Hyundai Palisade 2023 розташована ніша, куди можна заховати шторку багажника. Запасне колесо знаходиться під днищем авто.

Тільки "топ" — комплектація Hyundai Palisade 2023

Новий Hyundai Palisade в Україні доступний в одній багато оснащеній комплектації Top з безключовим доступом, електропакетом, трьохзонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем.

Само собою, передбачено і набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль "сліпих" зон із камерами, що вмикаються під час перестроювання. Пакет Calligraphy додає ексклюзивні оздоблення і декор, контурне діодне підсвічування, пару люків, дисплей камери в дзеркалі заднього виду.

У кросовера місткий бардачок У підлокітнику передбачено величезний бокс У центральній консолі є ніша для поклажі У стелі встановлено дефлектори вентиляції Заднім пасажирам передбачені підігрів, вентиляція та окрема зона клімату Крісло переднього пасажира можна відсунути з другого ряду На задніх вікнах висуваються шторки

Потужний, але з хорошим "апетитом" — двигун Hyundai Palisade

Кросовер Hyundai Palisade в Україні пропонують із 3,8-літровим бензиновим V6 і 2,2-літровим турбодизелем. Шістка на 295 к. с. краще пасує для такого великого авто, адже 200 сил дизеля йому замало.

Атмосферний двигун необхідно розкручувати, адже він найкраще почувається після 3500-4000 об/хв, а пікові 362 Н∙м крутильного моменту досягаються тільки при 5200 об/хв.

Під капотом встановлено 3,8-літровий бензиновий V6 Фото: Тарас Брязгунов

Якщо гарненько натиснути на газ, то кросовер Hyundai Palisade розганяється легко і невимушено. 8 секунд до сотні — не рекордний результат, але цілком пристойний для такого велетня. У режимі Sport кросовер стає помітно жвавішим, а в Eco — втихомирює свій запал.

Мотор тихий і працює плавно, а 8-ступінчаста автоматична КПП перемикається практично непомітно. Однак економічним його не назвеш: навіть за умови спокійної їзди в місті вийде 15-16 л на 100 км, а з заторами — і 18-19 л. За паспортом витрата становить 14,9 л/100 км у міському циклі та 8,1 л/100 км — у заміському. Сучасний турбомотор був би економічнішим, але зате атмосферний двигун надійніший.

М'яко і тихо — керованість Hyundai Palisade

Кросовер Hyundai Palisade не створений для бездоріжжя, але його повний привід доповнений режимами для піску, снігу та бруду. Є й система допомоги на спуску.

Повний привід кросовера доповнено режимами для бруду, піску та снігу Фото: Тарас Брязгунов

Утім, найкраще новий Hyundai Palisade все ж проявляє себе на асфальті. Сімейний автомобіль ставить на перше місце комфорт. Його м'яка довгохідна підвіска плавно поглинає більшість вибоїн і навіть із 20-дюймовими дисками їзда комфортабельна.

Від великого кросовера не варто очікувати захопливої керованості. Звісно, високе авто помітно крениться в поворотах, та й недостатня обертальність часом дає про себе знати. Та й у місті доводиться миритися з чималими розмірами авто. Втім, кермо Hyundai Palisade напрочуд точне і стає важчим у міру зростання швидкості.

На трасі курсова стійкість хороша, а в салоні тихо завдяки хорошій шумоізоляції, подвійному склу і системі активного придушення перешкод.

Кросовер м'який і комфортабельний навіть на розбитих дорогах Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Hyundai Palisade

Купити Hyundai Palisade в Україні можна за ціною від 2 563 400 гривень — саме стільки коштує бензиновий кросовер у версії Top. Пакет Calligraphy — це ще 174 500 гривень.

Звісно, флагманська модель недешева — на даний момент це найдорожчий Hyundai. З іншого боку авто такого класу і не може бути дешевим: аналоги від інших марок у схожій комплектації, як правило, коштують не менше, а преміальні повнорозмірні кросовери набагато дорожчі.

Покажчики поворотів Palisade стилізовані під решітку радіатора Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Hyundai Palisade — комфортабельний автомобіль для великої родини. У нього величезний салон, пристойний багажник і м'яка підвіска. Версія Calligraphy — це вже фактично преміум-клас, але за менші гроші. Водночас, потрібно розуміти, що повнорозмірний кросовер з великим двигуном не буде економічним, а в місті потрібно звикати до величезних розмірів.

Плюси Hyundai Palisade:

Просторий трансформований салон, що трансформується;

Багате оснащення;

М'яка підвіска.

Мінуси Hyundai Palisade:

Підвищена витрата палива;

Відсутність на українському ринку більш доступних версій.

Технічні характеристики Hyundai Palisade 2023: