Водіння без футболки та особистий алкотестер: найдивніші правила дорожнього руху у світі

Експерти назвали найдивніші правила дорожнього руху у світі. Деякі з них можуть здатися дуже незвичайними для українських водіїв.

Усі країни світу мають свою культуру і звичаї, що поширюється і на місцеві правила дорожнього руху у світі. У деяких місцях ви можете отримати штраф за їзду без футболки або сісти до в'язниці за перевищення швидкості. Про такі правила розповіли на сайті Autocar.

Деякі правила дорожнього руху в інших країнах світу можуть здатися дивними, але вони мають сенс. У більшості випадків вони орієнтовані під місцеві реалії.

Найдивніші правила дорожнього руху у світі:

Австралія

В Австралії є обмеження на перевезення картоплі Фото: pexels.com

В Австралії є два незвичайних правила, які можуть здатися дивними для жителів інших країн. Одне з них є законом про маркетинг картоплі.

Закон було ухвалено в Австралії 1946 року. Він забороняє перевозити понад 110 фунтів (майже 50 кг) картоплі водіям, які не входять до складу Potato Marketing Corporation. При цьому поліцейським можуть оцінити вагу овочів на око.

Також в Австралії заборонено не замикати автомобіль, коли він залишається без нагляду. Сума штрафу може сягати 1400 доларів.

Бахрейн

У Бахрейні суворо карають за порушення ПДР Фото: Pixabay

У Бахрейні особливо суворо карають за порушення ПДР. У цій країні замість штрафу порушник може бути засуджений до тюремного ув'язнення.

Наприклад, за проїзд на червоний сигнал світлофора можна позбутися волі на строк до шести місяців. За перевищення швидкості поліцейські також можуть посадити порушника до в'язниці.

Китай

У Китаї не кожна людина має право купити автомобіль Фото: Pixabay

У Китаї є безліч незвичайних для жителів інших країн законів і звичаїв. Для того, щоб знизити рівень забруднення повітря в КНР обмежили продаж нових автомобілів за типом палива.

У 2019 році на дороги Пекіна дозволили випустити тільки 60 000 авто на нових джерелах енергії. Ще 40 000 авто могли бути оснащені ДВЗ.

Щоб отримати право придбати автомобіль, водії беруть участь у національній лотереї. Шанс на перемогу становить приблизно 1 до 500.

Кіпр

У Кіпрі не можна їсти за кермом Фото: Pexels

Водії на Кіпрі часто їдять і п'ють безалкогольні напої перед поїздкою. Річ у тім, що цього не можна робити за кермом, інакше водій отримає штраф.

Також влада Кіпру змушує водіїв вмикати фари в будь-який час доби. На їхню думку, так на дорогах країни стає безпечніше.

Франція

У Франції водії повинні возити із собою алкотестер Фото: Патрульна поліція

Влада Франції суворо ставиться до водіння напідпитку. З 2013 року всім водіям необхідно возити з собою невикористаний алкотестер.

Автомобілістам мав загрожувати штраф у розмірі 11 євро за відсутність алкотестера в автомобілі, але це покарання не увійшло в остаточну версію закону. Тому поліцейські роблять тільки усні зауваження водіям.

Також у Франції можна водити автомобіль без водійського посвідчення. Проте ви повинні бути старшими за 14 років і мати дозвіл на керування чотириколісним мопедом. Таким чином можна водити транспортні засоби потужністю не більше 8 к.с. і з максимальною швидкістю не більше 45 км/год — такі, як Citroen Ami, що недавно побував на тесті Фокусу.

Німеччина

На німецьких автобанах не можна робити зупинки Фото: wikipedia.org

Жителі Німеччини зазвичай досить прагматичні. Тому в країні існують автобани без обмежень швидкості, які дають змогу любителями швидкої їзди "вичавити максимум" зі своїх авто.

Проте на автобанах у Німеччині існує одне важливе правило — жодних зупинок. Якщо у водія закінчилося паливо під час руху, то йому загрожує штраф у розмірі до 70 євро.

Японія

В Японії пасажири можуть отримати штраф за їзду з п'яним водієм Фото: Freepik

В Японії обережно ставляться до водіння в мокру погоду. У країні навіть можна отримати штраф за їзду без бризковиків під час дощу.

Як і в багатьох країнах світу, в Японії також не можна водити автомобіль напідпитку. Крім цього пасажири можуть отримати штраф за їзду з п'яним водієм або навіть сісти у в'язницю, якщо це повторне порушення.

Монголія

У Монголії можна їздити на автомобілях із лівим і правим кермом Фото: Money Buzz! Europa

Монголія відома як країна з малою щільністю населення. Тому на дорогах рідко можна зустріти затори.

У країні діє правосторонній рух, але на відміну від інших країн, влада Монголії дозволяє використовувати автомобілі з лівим і правим кермом. У столиці Улан-Баторі їхня кількість становить 55% і 48% відповідно.

Іспанія

В Іспанії не можна їздити в навушниках Фото: Mobile-review.com

Водіям не рекомендується водити автомобіль у навушниках. Музика може відвертати їх від ситуації на дорозі.

В Іспанії водії можуть отримати штраф за водіння в навушниках. Винятком є лише випадок, коли учень отримує права на мотоцикл і йому необхідні вказівки від інструктора.

Швейцарія

У Швейцарії не можна мити авто біля будинку Фото: Freepik

У Швейцарії суворо ставляться до забруднення навколишнього середовища. Тому місцева влада регулярно ухвалює різні екологічні закони.

У Швейцарії вже давно заборонено мити автомобіль на під'їзній доріжці або перед будинком. Річ у тім, що громадянам не можна зливати в каналізацію брудну воду.

Таїланд

У Таїланді не можна їздити без футболки Фото: Pexels

Таїланд є спекотною країною, але водіям заборонено їздити без футболки чи сорочки. Це поширюється як на мотоцикли, так і автомобілі.

У 2014 році ця норма почала поширюватися і на туристів. За порушення передбачено штраф.

США

У деяких штатах США автомобілям не потрібно проходити регулярну перевірку безпеки та шкідливих викидів Фото: Pexels

У США залежно від штату правила дорожнього руху можуть відрізнятися. Тому туристам слід уважно ознайомитися з ними перед в'їздом в інший штат.

Наприклад, у Мічигані, Монтані та Північній Дакоті транспортним засобам не потрібно проходити регулярну перевірку безпеки та шкідливих викидів. В інших штатах від цього звільнені лише деякі категорії автомобілів.

На Гавайських островах водії можуть перевозити пасажирів у вантажній платформі пікапа. Їм має бути не менше 12 років, а всі інші місця в авто мають бути зайняті.

Південна Африка

У ПАР автостраховка є необов'язковою Фото: hotline.ua

У Південній Африці досить високий рівень злочинності. Зокрема, в цій країні часто викрадають автомобілі.

У ПАР автостраховка є необов'язковою. Тому близько 70% авто в країні не мають її.

ОАЕ

У Дубаї водії зобов'язані пропускати верблюдів Фото: pexels.com / Francesco Ungaro

В ОАЕ верблюди є важливим символом країни. Цих тварин навіть захищають на рівні законів.

У Дубаї водії зобов'язані пропускати верблюдів, якщо вони переходять дорогу. У цих тварин завжди є перевага.

Канада

На острові Принца Едуарда потрібно сигналити під час обгону Фото: Wikipedia

У Канаді на острові Принца Едуарда є давня традиція, якої дотримуються і в наш час. Водії сигналять під час обгону іншого автомобіля.

Автомобілістам не обов'язково сигналити під час обгону, оскільки це не зазначено в законі. Проте місцеві жителі часто роблять так.

Індія

В Індії заборонено неекологічні авто Фото: Pixabay

В Індії забруднення повітря є величезною проблемою для багатьох великих міст. Тому влада вирішила діяти рішуче.

У країні всі автомобілі повинні мати сертифікат контролю забруднення повітря. За його відсутність водієві загрожує штраф.

Раніше Фокус писав, що в Польщі громадянин України всього за добу заробив штрафів на понад 55 тисяч грн.