Суперкар Audi R8 порівняли із седаном BMW M5 у заїзді по прямій (відео)

Audi R8 та BMW M5 виявилися дуже швидкими на прямій. Обидва автомобілі мають потужність понад 600 сил і повний привід, але переможець у цих перегонах лише один.

Блогери влаштували драг-рейсинг між суперкаром Audi R8 і зарядженим седаном BMW M5. Обидва авто виявилися гідними суперниками одне для одного. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Попри те, що Audi R8 і BMW M5 входять в абсолютно різні сегменти, ці моделі мають схожу динаміку розгону. Саме тому блогери вирішили дізнатися, який з цих автомобілів швидший на прямій.

Audi R8 V10 Performance Spyder оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 620 к.с. і 580 Нм крутного моменту. Вага суперкара становить 1695 кг.

Під капотом BMW M5 Competition розміщений 4,4-літровий турбований двигун V8 потужністю 625 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Заряджений седан важить 1865 кг.

У першому заїзді з місця Audi R8 V10 Performance Spyder одразу ж вирвався вперед. BMW M5 Competition не вдалося наздогнати свого суперника.

У другому заїзді з місця ситуація виявилася прямо протилежною. BMW M5 Competition посів перше місце, а Audi R8 V10 Performance Spyder приїхав до фінішу другим.

У третьому заїзді з місця знову переміг BMW M5 Competition. Проте Audi R8 V10 Performance Performance Spyder вдалося здобути перемогу в четвертому заїзді.

У заїзді з наскоку BMW M5 Competition зміг закріпити статус переможця. Проте Audi R8 V10 Performance Performance Spyder відстав лише приблизно на секунду.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між MG 4 XPower, Lamborghini Gallardo і Nissan GT-R.