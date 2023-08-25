Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $31 500 (фото)
До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом до $31 500. За словами експертів, на ці моделі варто звернути увагу.
Британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500. До цього рейтингу увійшли 10 моделей. Його опублікували на сайті What Car?
Серед вживаних кросоверів є моделі, які мають безліч переваг перед конкурентами. Експерти протестували десятки автомобілів у цьому сегменті та виділили найкращі моделі.
До рейтингу увійшли тільки моделі віком до 8 років. Також експерти розповіли про переваги та недоліки цих авто.
Топ 10 найкращих кросоверів з пробігом до $31 500:
10. Toyota RAV4
Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за невисоку вартість. Також це дуже надійний автомобіль, який доступний і в гібридній версії.
Плюси:
- високий рівень надійності;
- низька витрата палива;
- багате оснащення.
Мінуси:
- немає деяких опцій;
- неприємна керованість;
- немає семимісної версії.
9. BMW X3
BMW X3 має стильний дизайн і приємну керованість. Крім цього кросовер пропонує найкращу у своєму класі інформаційно-розважальну систему.
Плюси:
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- гучні двигуни;
- високі податки.
8. Volvo XC60
Volvo XC60 є одним із найбезпечніших кросоверів у своєму класі. Також ця модель пропонує багате оснащення і приємну керованість у спортивних версіях.
Плюси:
- якісний інтер'єр;
- зручні сидіння;
- багате оснащення.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- невеликий багажник;
- неприємна керованість.
7. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq досить комфортний і просторий кросовер. Також це потужний автомобіль з красивим інтер'єром.
Плюси:
- гарний інтер'єр;
- є потужні двигуни;
- низька вартість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- не найпрактичніший.
6. Honda CR-V
Honda CR-V набагато практичніший за багатьох своїх конкурентів. Також кросовер має багате оснащення і приємну керованість.
Плюси:
- багате оснащення;
- просторий інтер'єр;
- є гібридна силова установка.
Мінуси:
- немає дизельної версії;
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. Kia Sorento
Kia Sorento пропонує просторий інтер'єр на сім посадкових місць. Крім цього кросовер доступний з потужним дизельним двигуном.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- може буксирувати великі причепи.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- високий рівень шкідливих викидів;
- жорстка підвіска.
4. Ford Kuga
Ford Kuga вирізняється високим рівнем практичності та приємною керованістю. Також модель доступна з гібридною силовою установкою.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- ефективна гібридна версія;
- низька вартість.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не наймісткіший багажник.
3. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також високу якість збірки. Ще однією особливістю моделі є потужний двигун.
Плюси:
- місткий багажник;
- високий рівень практичності;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- неприємна керованість;
- не найякісніший інтер'єр.
2. Audi Q5
Audi Q5 був доволі дорогим кросовером, коли був новим, але вживані автомобілі виявилися доволі вигідними. Також ця модель пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- якісний інтер'єр;
- невисока вартість обслуговування.
Мінуси:
- неприємне керування;
- немає семимісної версії;
- жорстка підвіска.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 вирізняється стильним дизайном і просторим інтер'єром. Також кросовер привертає увагу наявністю потужних двигунів і багатим оснащенням.
Плюси:
- гарний інтер'єр;
- приємна керованість;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- мало місця над головою;
- незручна інформаційно-розважальна система.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.