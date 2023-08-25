Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $31 500 (фото)

До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом до $31 500. За словами експертів, на ці моделі варто звернути увагу.

Британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500. До цього рейтингу увійшли 10 моделей. Його опублікували на сайті What Car?

Серед вживаних кросоверів є моделі, які мають безліч переваг перед конкурентами. Експерти протестували десятки автомобілів у цьому сегменті та виділили найкращі моделі.

До рейтингу увійшли тільки моделі віком до 8 років. Також експерти розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Топ 10 найкращих кросоверів з пробігом до $31 500:

10. Toyota RAV4

Toyota RAV4 доволі надійний і практичний кросовер Фото: Toyota

Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за невисоку вартість. Також це дуже надійний автомобіль, який доступний і в гібридній версії.

Плюси:

високий рівень надійності;

низька витрата палива;

багате оснащення.

Мінуси:

немає деяких опцій;

неприємна керованість;

немає семимісної версії.

9. BMW X3

BMW X3 пропонує приємну керованість Фото: BMW

BMW X3 має стильний дизайн і приємну керованість. Крім цього кросовер пропонує найкращу у своєму класі інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

є потужні двигуни.

Мінуси:

жорстка підвіска;

гучні двигуни;

високі податки.

8. Volvo XC60

Volvo XC60 вирізняється високим рівнем безпеки Фото: Volvo

Volvo XC60 є одним із найбезпечніших кросоверів у своєму класі. Також ця модель пропонує багате оснащення і приємну керованість у спортивних версіях.

Плюси:

якісний інтер'єр;

зручні сидіння;

багате оснащення.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

невеликий багажник;

неприємна керованість.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq дуже просторий всередині Фото: Skoda

Skoda Kodiaq досить комфортний і просторий кросовер. Також це потужний автомобіль з красивим інтер'єром.

Плюси:

гарний інтер'єр;

є потужні двигуни;

низька вартість.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найпрактичніший.

6. Honda CR-V

Honda CR-V практичніша за багатьох конкурентів Фото: Honda

Honda CR-V набагато практичніший за багатьох своїх конкурентів. Також кросовер має багате оснащення і приємну керованість.

Плюси:

багате оснащення;

просторий інтер'єр;

є гібридна силова установка.

Мінуси:

немає дизельної версії;

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Kia Sorento

Kia Sorento доступний з потужним дизельним двигуном Фото: Kia

Kia Sorento пропонує просторий інтер'єр на сім посадкових місць. Крім цього кросовер доступний з потужним дизельним двигуном.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

може буксирувати великі причепи.

Мінуси:

неприємна керованість;

високий рівень шкідливих викидів;

жорстка підвіска.

4. Ford Kuga

Ford Kuga має стильний дизайн Фото: Ford

Ford Kuga вирізняється високим рівнем практичності та приємною керованістю. Також модель доступна з гібридною силовою установкою.

Плюси:

просторий інтер'єр;

ефективна гібридна версія;

низька вартість.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система;

не наймісткіший багажник.

3. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe пропонує просторий інтер'єр Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також високу якість збірки. Ще однією особливістю моделі є потужний двигун.

Плюси:

місткий багажник;

високий рівень практичності;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

неприємна керованість;

не найякісніший інтер'єр.

2. Audi Q5

Audi Q5 пропонує високий рівень розкоші Фото: Audi

Audi Q5 був доволі дорогим кросовером, коли був новим, але вживані автомобілі виявилися доволі вигідними. Також ця модель пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами.

Плюси:

є потужні двигуни;

якісний інтер'єр;

невисока вартість обслуговування.

Мінуси:

неприємне керування;

немає семимісної версії;

жорстка підвіска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 став лідером у цьому рейтингу Фото: Peugeot

Peugeot 5008 вирізняється стильним дизайном і просторим інтер'єром. Також кросовер привертає увагу наявністю потужних двигунів і багатим оснащенням.

Плюси:

гарний інтер'єр;

приємна керованість;

зручні сидіння.

Мінуси:

небагате оснащення;

мало місця над головою;

незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.