Новий Mercedes Vito 2024 отримав розкішну версію для далеких подорожей (фото)

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo є розкішною версією мікроавтобуса, яка призначена для подорожей. Всередині є все необхідне для життя далеко від цивілізації.

Mercedes-Benz Vans представили новий мікроавтобус V-Class у версії Marco Polo. Вона призначена для далеких подорожей із комфортом. Про це розповіли на сайті Motor1.

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo 2024 отримав оновлений дизайн зі зміненою решіткою радіатора і новими фарами. Модель доступна з опціональним пакетом AMG Line, який робить автомобіль візуально спортивнішим.

Найпомітніші зміни знаходяться всередині. В інтер'єрі встановлено 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі є великий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Mercedes-Benz

Передні сидіння можна розгорнути на 180 градусів під час зупинки. Всередині можна знайти розкладний стіл і безліч відсіків для зберігання. Також передбачені плита і раковина.

Усередині розташована кухня Фото: Mercedes-Benz

Керувати багатьма функціями будинку на колесах можна через інтерфейсний модуль Mercedes-Benz Advanced Control. Для цього достатньо скористатися дисплеєм всередині авто або додатком для смартфона.

Усередині можуть поміститися до чотирьох осіб. У список оснащення входять підйомний дах із ліжком і трансформовані крісла.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці в Дюссельдорфі презентували незвичайний кемпер Citroen Type Holidays.