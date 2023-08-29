Культовий Ford Mustang 60-х повернуть у виробництво на честь ювілею (фото)

Серія з 60 авто буде виготовлена з використанням абсолютно нових компонентів. На вибір буде доступно безліч двигунів потужністю від 450 до 1000 к.с.

Американська компанія Brand New Muscle Car випустить 60 рестомодів Ford Mustang першого покоління. Спорткар збереже впізнаваний дизайн, але отримає сучасні деталі. Про це розповіли на сайті Driving.

Серію з 60 автомобілів вироблятимуть з використанням абсолютно нових компонентів. Їх випуск буде присвячений 60-річному ювілею Ford Mustang.

Рестомод майже повністю повторить зовнішній вигляд оригінального авто

Клієнти самостійно можуть обрати модельний рік, у стилі якого буде побудований їхній Ford Mustang. Також потрібно обрати кузов: купе, кабріолет або фастбек.

Клієнти зможуть обрати один із трьох доступних типів кузова

Brand New Muscle Car можуть пофарбувати автомобіль у будь-який колір. Крім цього є можливість вибрати майже будь-які колісні диски розміром від 17 до 20 дюймів.

Передбачено і великий вибір двигунів на вибір потужністю від 450 до 1000 к.с. Також клієнти можуть замовити спорткар з електричною силовою установкою.

Усі автомобілі будуть побудовані на новому шасі з сучасною підвіскою та електронікою. Інтер'єр буде виконано в класичному стилі, але з новими технологіями.

Перший спорткар буде представлений на виставці SEMA 2024 у листопаді. Його виставлять на аукціон у січні 2024 року.

Пізніше почнеться збірка решти 59 екземплярів. Вартість кожного авто становитиме від 300 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в США відновили випуск знаменитого Meyers Manx.