Старий 19-річний хетчбек Renault продають дорожче за новий Toyota Land Cruiser (фото)

Renault Sport Clio V6 був найпотужнішою і найшвидшою модифікацією моделі другого покоління. Хетчбек оснащений 254-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5,8 секунди.

У Великій Британії на продаж виставили заряджений хетчбек Renault Sport Clio V6. За автомобіль просять 94 995 фунтів стерлінгів ($120 000) — дорожче за новий Toyota Land Cruiser 300 у максимальній комплектації. Подробиці про авто розповіли на сайті PistonHeads.

Renault Sport Clio V6 був топовою версією хетчбека. Загалом з 2001 по 2005 рік було випущено тільки 2822 таких авто.

Відмінною рисою моделі є середньомоторне компонування. Вся потужність передається на задні колеса.

Цей Renault Sport Clio V6 пофарбований у рідкісний колір Acid Yellow. Лише 8 автомобілів, поставлених до Великої Британії, мали такий самий відтінок кузова.

Кузов пофарбований у колір Acid Yellow Фото: PistonHeads

Хетчбек має відмінний стан і не потребує ремонту. Перед продажем автомобіль перевірили фахівці з сервісу SG Motorsport. Його пробіг становить лише 21 400 км.

Хетчбек має відмінний стан Фото: PistonHeads

Спорткар оснащений 2,9-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 254 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,8 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

До списку оснащення входять кондиціонер, біксенонові фари, CD-плеєр, сигналізація та іммобілайзер. Також у комплекті з авто покупець отримає два ключі.

Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили спорткар BMW 2002tii 1974 року випуску.