Найшвидші дизельні автомобілі, які можна купити в Україні (фото)

Усі ці автомобілі здатні набирати першу сотню менш ніж за 6 секунд. Серед них є моделі, динаміка яких порівнянна зі спорткарами.

Експерти назвали 9 найшвидших нових дизельних автомобілів, які можна купити в Україні. Ці автомобілі вирізняються спортивним характером, але залишаються економними. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

Зазвичай водії обирають дизельні автомобілі через їхню низьку витрату палива. Проте деякі моделі вирізняються чудовою динамікою на рівні спорткарів.

До рейтингу увійшли 9 нових автомобілів з потужними дизельними двигунами. Усі ці авто можна купити в Україні без пробігу.

Кросовер BMW X6 M50d є найшвидшим дизельним автомобілем у продажу Фото: BMW

Топ 9 найшвидших дизельних автомобілів в Україні:

BMW X6 M50d — від 0 до 100 км/год за 5,2 с (від 4 456 080 грн). BMW 740d — від 0 до 100 км/год за 5,3 с (від 3 642 000 грн). Mercedes-Benz S 400d Long — від 0 до 100 км/год за 5,4 с (від 6 127 110 грн). BMW X7 M50d — від 0 до 100 км/год за 5,4 с (від 4 616 408 грн). Mercedes-Benz GLE 450d — від 0 до 100 км/год за 5,6 с (від 4 344 678 грн). BMW X3 30d — від 0 до 100 км/год за 5,7 с (від 2 997 250 грн). Audi Q5 Sportback 50 TDI — від 0 до 100 км/год за 5,7 с (від 2 422 887 грн). BMW 6 Series GT 630d — від 0 до 100 км/год за 5,9 с (від 2 827 275 грн). Land Rover Range Rover Sport D350 — від 0 до 100 км/год за 5,9 с (від 5 859 714 грн).

BMW X6 M50d оснащується 3,0-літровим турбодизелем потужністю 400 к.с. і 760 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус розповів, що Mazda не збирається відмовлятися від дизельних двигунів для своїх нових моделей.