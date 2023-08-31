Позашляховик Ford Bronco отримав яскраву 420-сильну версію (фото)
Ford Bronco Manhart BC 400 отримав надбавку до потужності та доопрацьовану підвіску. Також тюнери трохи змінили зовнішність позашляховика.
Німецьке тюнінг-ательє Manhart представило пакет доопрацювань для Ford Bronco. Позашляховик пофарбували в яскравий колір і збільшили його потужність. Про це повідомили на сайті Motor1.
Тюнери пофарбували Ford Bronco в яскравий жовтий колір. Також було трохи змінено кузовний обвіс авто.
Автомобіль отримав назву Ford Bronco Manhart BC 400. Нові логотипи з цим ім'ям можна помітити на кузові.
На позашляховик встановили нові 22-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини Renegade R7 розміром 35x12,5. За дисками розташовані модернізовані гальма Brembo.
Крім цього тюнери допрацювали підвіску позашляховика. Тепер вона краще справляється з бездоріжжям.
Інтер'єр позашляховика також було змінено. Усередині з'явилося жовте оздоблення і дорожчі матеріали.
Ford Bronco Manhart BC 400 оснащений 2,7-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 421 к.с. і 680 Нм крутильного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 5 секунд.
Загалом буде випущено 10 таких авто. Вартість доопрацьованого позашляховика не розкривається.
Раніше Фокус розповів, що у США надійшов у продаж новий Ford Bronco Sport 2024 модельного року у версії Free Wheeling.