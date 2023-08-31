Позашляховик Ford Bronco отримав яскраву 420-сильну версію (фото)

Ford Bronco Manhart BC 400 отримав надбавку до потужності та доопрацьовану підвіску. Також тюнери трохи змінили зовнішність позашляховика.

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Німецьке тюнінг-ательє Manhart представило пакет доопрацювань для Ford Bronco. Позашляховик пофарбували в яскравий колір і збільшили його потужність. Про це повідомили на сайті Motor1.

Тюнери пофарбували Ford Bronco в яскравий жовтий колір. Також було трохи змінено кузовний обвіс авто.

Автомобіль отримав назву Ford Bronco Manhart BC 400. Нові логотипи з цим ім'ям можна помітити на кузові.

На кузові з'явилися нові логотипи Фото: Manhart

На позашляховик встановили нові 22-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини Renegade R7 розміром 35x12,5. За дисками розташовані модернізовані гальма Brembo.

Позашляховик оснастили новими колісними дисками Фото: Manhart

Крім цього тюнери допрацювали підвіску позашляховика. Тепер вона краще справляється з бездоріжжям.

Інтер'єр позашляховика також було змінено. Усередині з'явилося жовте оздоблення і дорожчі матеріали.

Тюнери трохи змінили інтер'єр позашляховика Фото: Manhart

Ford Bronco Manhart BC 400 оснащений 2,7-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 421 к.с. і 680 Нм крутильного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 5 секунд.

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Загалом буде випущено 10 таких авто. Вартість доопрацьованого позашляховика не розкривається.

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