Внедорожник Ford Bronco получил яркую 420-сильную версию (фото)

Ford Bronco Manhart BC 400 получил прибавку к мощности и доработанную подвеску. Также тюнеры немного изменили внешность внедорожника.

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Немецкое тюнинг-ателье Manhart представило пакет доработок для Ford Bronco. Внедорожник окрасили в яркий цвет и увеличили его мощность. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Тюнеры окрасили Ford Bronco в яркий желтый цвет. Также был немного изменен кузовной обвес авто.

Автомобиль получил название Ford Bronco Manhart BC 400. Новые логотипы с этим именем можно заметить на кузове.

На кузове появились новые логотипы Фото: Manhart

На внедорожник установили новые 22-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины Renegade R7 размером 35x12,5. За дисками расположены модернизированные тормоза Brembo.

Внедорожник оснастили новыми колесными дисками Фото: Manhart

Помимо этого тюнеры доработали подвеску внедорожника. Теперь она лучше справляется с бездорожьем.

Интерьер внедорожника также был изменен. Внутри появилась желтая отделка и более дорогие материалы.

Тюнеры немного изменили интерьер внедорожника Фото: Manhart

Ford Bronco Manhart BC 400 оснащен 2,7-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 421 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 5 секунд.

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