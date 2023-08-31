Китайці представили недорогий електрокросовер із запасом ходу 730 км (фото)

BYD Tang EV отримав оновлення для 2023 модельного року. Електрокросовер доступний у кількох версіях потужністю до 510 сил.

BYD представив оновлений електрокросовер Tang EV. Модель тепер доступна в трьох версіях і має великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Зовнішність електрокросовера залишилася без змін. Проте оновлена модель має безліч відмінностей.

BYD Tang EV 2023 тепер оснащений новими 20-дюймовими колісними дисками. Також новинка отримала інтелектуальну систему керування демпфуванням кузова Disus-C.

На електрокросовер встановлено нові колісні диски Фото: DongCheDi

Габарити BYD Tang EV 2023:

довжина — 4900 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1725 мм;

колісна база — 2820 мм.

BYD Tang EV доступний у версіях на шість і сім посадкових місць. Залежно від модифікації вага електрокросовера становить 2360, 2440 або 2560 кг.

У салоні передбачено до семи посадкових місць Фото: DongCheDi

Електрокросовер запропонують із кількома силовими установками на вибір. Базова версія оснащена електромотором потужністю 225 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Топова модифікація пропонує 510 к.с. потужності та 700 Нм крутного моменту.

Запас ходу базової версії BYD Tang E становить 600 км. Найбільш далекобійна модифікація може проїхати до 730 км на одному заряді.

Вартість BYD Tang EV становить 249 800 — 299 800 юанів (34 300 — 41 100 доларів). Модель уже доступна для купівлі в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували новий BYD Fang Cheng Bao Leopard 5.