В Україні зросли продажі нових автомобілів: найпопулярніші марки та моделі

За серпень в Україні купили 5,8 тисячі нових легкових автомобілів. Бестселером ринку залишається бюджетний європейський кросовер.

В Україні в серпні зросли продажі нових автомобілів. Цей показник збільшився майже вдвічі порівняно з минулим роком. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за серпень 2023 року українці купили 5,8 тисячі автомобілів без пробігу. Це на 9% більше, ніж за липень.

Найчастіше в Україні купують нові автомобілі марки Toyota. За місяць зареєстрували 1118 таких авто, що на 49% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Друге місце за продажами посів бренд Volkswagen. Українці купили за місяць 611 таких автомобілів.

Марка Renault розташувалася на третьому місці за продажами. За серпень зареєстрували 501 автомобіль цього бренду.

BMW посіли четверте місце з 433 проданими авто. П'яту сходинку рейтингу посіла Skoda — 394 зареєстровані автомобілі.

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто в Україні Фото: Renault

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку в серпні став кросовер Renault Duster. За місяць зареєстрували 473 таких авто.

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Із січня по серпень цього року в Україні купили та поставили на облік понад 38,1 тисячі нових автомобілів. Це на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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