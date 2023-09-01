Під Києвом знайшли покинутим рідкісний австралійський седан (фото)

Преміальний седан Holden Caprice випускався з 1990 до 2017 року. В Україні помітили модель другого покоління з 329-сильним двигуном.

Під Києвом помітили рідкісний преміальний седан Holden Caprice другого покоління. Автомобіль перебуває далеко не в найкращому стані. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

Holden Caprice випускали з 1990 до 2017 року. За цей час було випущено три покоління седана.

Судячи з усього, цей автомобіль був покинутий. Кузов вкрився товстим шаром пилу та зазнав кількох пошкоджень.

Автомобіль перебуває в поганому стані Фото: с сайта ТопЖыр

Седан має українську реєстрацію. Проте його доля залишається невідомою.

Кермо цього авто розташоване з правого боку. Це зумовлено тим, що в Австралії діє лівосторонній рух.

Holden Caprice також продавався на різних ринках з назвами:

HSV Grange;

Buick Park Avenue;

Buick Royaum;

Chevrolet Caprice;

Daewoo Veritas;

Daewoo Statesman.

Holden Caprice другого покоління вироблявся з 1999 по 2006 рік. Автомобіль оснащувався 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 329 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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