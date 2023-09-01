Футуристичний дизайн і двигун V12: італійці представили незвичайний суперкар (фото)

Bizzarini Giotto є старомодним суперкаром із потужним бензиновим двигуном і заднім приводом. Новинка допущена для експлуатації на дорогах загального користування.

Відроджений італійський бренд Bizzarini показав новий суперкар Giotto. Він оснащений потужним двигуном V12 та отримав футуристичний дизайн. Про це розповіли на сайті Autocar.

Bizzarini Giotto є духовним наступником моделі 5300 GT 1964 року. Попри незвичайний і сучасний дизайн, це досить старомодний суперкар.

Спереду розташовані вузькі фари та незвичайні потрійні ходові вогні. Під ними знаходиться масивний карбоновий сплітер.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: Bizzarini

Особливу увагу в Bizzarini Giotto приділено аеродинаміці. На кузові є безліч панелей, які генерують додаткову притискну силу або охолоджують двигун.

Більшість кузовних панелей суперкара виконують свою функцію Фото: Bizzarini

Bizzarini Giotto оснащений 6,6-літровим двигуном V12 потужністю понад 600 к.с. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Суперкар можна буде експлуатувати на дорогах загального користування. Проте він орієнтований на їзду по перегоновому треку.

Вартість і дата виходу Bizzarini Giotto стануть відомі пізніше. Очікується, що суперкар дебютує у 2024 році.

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