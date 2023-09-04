У США помітили єдиний у світі шестиколісний Lamborghini Urus (відео)

Цей унікальний Lamborghini Urus був самостійно модифікований у майстерні. Кросовер отримав безліч незвичайних доопрацювань.

У США помітили кросовер Lamborghini Urus із незвичайним тюнінгом. Автомобіль став помітно довшим і отримав додаткову пару коліс. Подробиці про авто розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Lamborghini Urus отримав безліч доопрацювань. Задня частина кросовера стала довшою, щоб вмістити шість коліс. Також було встановлено розширювачі колісних арок.

Задню частину кросовера подовжили Фото: Reddit

Кузов кросовера пофарбували в червоний колір. Крім цього автомобіль отримав нові чорні колісні диски.

Задня частина авто також була змінена. Тепер чотири вихлопні патрубки встановлені посередині.

Невідомо, чи приводить двигун у рух усі шість коліс. Про цей кросовер доступно мало інформації.

Lamborghini Urus оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 650 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач із подвійним зчепленням.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

Раніше Фокус писав, що Lamborghini представили унікальний позашляховий суперкар Huracan Sterrato "Opera Unica".